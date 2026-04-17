पूर्व एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार को हाईकोर्ट का नोटिस, पत्र की भाषा पर नाराज
हाईकोर्ट ने कारण बताओ जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 8:20 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानून-व्यवस्था, प्रशांत कुमार को व्यक्तिगत नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.
मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए अदालत ने इसे प्राथमिकता के आधार पर सुना. सुनवाई के दौरान प्रशांत कुमार द्वारा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रहने के दौरान उनके द्वारा जारी कार्यालय पत्र की भाषा आपत्तिजनक लगी. हाईकोर्ट ने उक्त पत्र के पैराग्राफ संख्या 1 में प्रयुक्त शब्दावली को "आपत्तिजनक" माना है. इसी के मद्देनजर अदालत ने पूर्व एडीजी को अपने वर्तमान निवास के पते के माध्यम से कारण बताओ जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें उक्त आपत्तिजनक भाषा के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा.
अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), लखनऊ को आदेश दिया है कि वे 48 घंटों के भीतर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), उत्तर प्रदेश के माध्यम से यह नोटिस तामील कराएं. डीजीपी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि नोटिस पूर्व एडीजी के वर्तमान निवास पर प्राप्त हो जाए. रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को भी निर्देश दिया गया है कि वे 48 घंटों के भीतर सीजेएम लखनऊ को इस आदेश की जानकारी प्रेषित करें. इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल, 2026 को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित की गई है.
यह भी पढ़ें: दोहरी नागरिकता केस; हाईकोर्ट का राहुल गांधी पर FIR और जांच का आदेश