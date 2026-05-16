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हाईकोर्ट ने मऊ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के पुनर्मतगणना पर लगाई रोक

प्रयागराज: ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने अपर जिला जज के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें वोटों की गिनती दोबारा देने का निर्देश दिया गया था. यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति विकास ​मुन्ना प्रसाद गुप्ता की याचिका पर दिया गया है.

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विचारणीय माना है. अदालत ने नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है. दरअसल, मऊ के नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर एक याचिका पर मऊ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने फैसले में दोबारा मतगणना कराने के निर्देश दिए थे. ​

वहीं, कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को यूपी म्युनिसिपलिटी एक्ट के तहत चुनौती दी जा सकती है. धारा 25 के अनुसार इस पर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए.