हाईकोर्ट ने मऊ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के पुनर्मतगणना पर लगाई रोक
यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति विकास मुन्ना प्रसाद गुप्ता की याचिका पर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 3:36 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने अपर जिला जज के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें वोटों की गिनती दोबारा देने का निर्देश दिया गया था. यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति विकास मुन्ना प्रसाद गुप्ता की याचिका पर दिया गया है.
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विचारणीय माना है. अदालत ने नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है. दरअसल, मऊ के नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर एक याचिका पर मऊ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने फैसले में दोबारा मतगणना कराने के निर्देश दिए थे.
वहीं, कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को यूपी म्युनिसिपलिटी एक्ट के तहत चुनौती दी जा सकती है. धारा 25 के अनुसार इस पर जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए.
याचिका में दलील दी गई कि अदालत ने चुनाव की दोबारा गिनती करने का आदेश दिया, जो कानूनन गलत है. एक बार याचिका रद्द होने के बाद संबंधित प्राधिकारी के पास आगे निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती. ऐसे में वह प्राधिकारी चुनाव रद्द करने या किसी को विजयी घोषित करने का अधिकार खो देता है.
यह भी पढ़ें: गैंगरेप और हत्या के मामले में जांच और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट सख्त, डीसीपी गंगापार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश
यह भी पढ़ें: "सेवानिवृत्त कर्मचारी से नहीं की जा सकती अधिक वेतन की वसूली", याची को अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन भुगतान करने का निर्देश