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निकाय अध्यक्ष चुनाव: आधी रात तक खुला राजस्थान हाईकोर्ट, कई प्रत्याशियों और पार्षदों की गिरफ्तारी पर रोक

जोधपुर : नगर निकायों के अध्यक्ष और सभापति पद के मतदान से ठीक पहले रविवार का दिन और रात कानूनी सरगर्मियों से भरी रही. छह अलग-अलग शहरों में पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की संभावित कार्रवाई तथा अचानक दर्ज मुकदमों के डर से कई प्रत्याशी और पार्षद रविवार को सीधे राजस्थान हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे. आशंका थी कि मतदान से पहले प्रत्याशियों को हिरासत में लेकर या गिरफ्तार कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है. ​लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए रविवार अवकाश के दिन भी अदालत में विशेष सुनवाई हुई. दोपहर से शुरू हुआ याचिकाओं का दौर देर रात तक चलता रहा और रात करीब 12 बजे तक अलग-अलग मामलों में राहत भरे आदेश जारी किए गए.

सबसे पहले दोपहर में मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अवकाश के दिन कुचेरा के प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ. इसके बाद शाम ढलते-ढलते पांच अन्य अहम मामलों की सुनवाई अलग-अलग एकल पीठों में हुई. ​हनुमानगढ़ नगर परिषद की पार्षद मंजू ने कोर्ट में अर्जी देकर आशंका जताई कि राजनीतिक रंजिश के तहत उन्हें परेशान कर मतदान से रोका जा सकता है. वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली की दलीलों पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कुलदीप माथुर की पीठ ने निर्देश दिया कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना पार्षद के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाया जाए. साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है.

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​इसके अलावा, हनुमानगढ़ के ही नौ अन्य नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी सभापति चुनाव में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए याचिका लगाई थी. इस पर न्यायाधीश नुपूर भाटी की पीठ ने सुनवाई करते हुए सभी पार्षदों की गिरफ्तारी पर स्थगन (स्टे) आदेश जारी कर दिया. एक अन्य मामले में बीकानेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष और चुने गए पार्षद याचिकाकर्ता मकसूद अहमद एससी एसटी एक्ट के मामले में सोमवार सुबह मतदान के दिन पूछताछ के लिए बुलाया है. ऐसे में गिरफ्तारी की आशंका के चलते कोर्ट में अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पैरवी की जिस पर कोर्ट ने राहत दी है.