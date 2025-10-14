ETV Bharat / state

सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट तल्ख, SP फर्रुखाबाद को ​वकील के पेश किए जाने तक न्याय कक्ष में बैठाए रखा

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता को गिरफ्तार किए जाने को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई के दौरान उपस्थित फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह को न्याय कक्ष में रोक लिया और पकड़े गए वकील को पेश किए जाने तक न्याय कक्ष न छोड़ने को कहा. कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को इस मामले में बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता अवधेश मिश्र याची के साथ प्रयागराज आए थे और सुनवाई के दौरान वहां की एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि याची के पति को फर्रुखाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया. याची की ओर से ​पूरक हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि उसके पति को गत आठ सितंबर को रात लगभग नौ बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और 14 सितंबर को रात लगभग 11 बजे रिहा किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि याची से जबरन एक पत्र लिखवाया, जिसमें कहा गया था कि उसके पति को हिरासत में नहीं लिया गया था. इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र, सीओ कायमगंज और एसपी फर्रुखाबाद को न्याय में बाधा डालने के कार्य के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे.