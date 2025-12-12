ETV Bharat / state

NIA के डीएसपी की हत्या मामले में हाईकोर्ट के जजों ने दिया अलग-अलग फैसला, एक ने बरी किया, दूसरे ने फांसी को उम्रकैद में बदला

प्रयागराज : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के डीएसपी मोहम्मद तंजील और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग फैसला सुनाया है. ट्रायल कोर्ट ने घटना के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई. फांसी की सजा का रेफरेंस भी हाईकोर्ट भेजा गया. दोनों पर एक साथ सुनवाई हुई.

खंड पीठ के न्यायमूर्ति जस्टिस हरवीर सिंह ने मुख्य दोषी रेहान की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया. वहीं न्यायमूर्ति जस्टिस राजीव गुप्ता ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया. फैसले के अंत में जजों ने अपील पर अंतिम निर्णय के लिए मामले को मुख्य न्यायायाधीश को उचित बेंच नामित करने के लिए संदर्भित कर दिया है.

बिजनौर के थाना स्योहारा में मोहम्मद तंजील के भाई मोहम्मद रागिब ने 3 अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि भांजी की शादी से देर रात लौटते समय तंजील व पत्नी फरजाना पर रास्ते में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की. जिससे दोनों की मौत हो गई. ट्रायल कोर्ट ने मुनीर और रेहान को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. सजा के ​खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की. वहीं अपील के लंबित रहने के दौरान मुनीर की मौत हो गई. ऐसे में उसकी अपील समाप्त हो गई.

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है. उन्होंने पहचान और आपराधिक साजिश से संबंधित साक्ष्यों पर गंभीर संदेह उठाया. दलील दी कि यदि दोषसिद्धि कायम भी रहती है, तो यह मामला "दुर्लभ में दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता है. मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आग्रह किया.