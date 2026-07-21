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टैक्स छूट न मिलने पर हाईकोर्ट जज ने दाखिल की याचिका, एपीओ भर्ती 2025 आरक्षण नियमों के मामले में सुनवाई कल

​न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका में मिलने वाले वैधानिक भत्तों की छूट को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:22 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश ने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद वैधानिक न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर याचिका दाखिल की है. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है.

​न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका में हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 22D के तहत मिलने वाले वैधानिक भत्तों की छूट को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी है. कहा गया है कि ​धारा 22 डी के तहत ​किराए से मुक्त आधिकारिक निवास का मूल्य या उसके बदले दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता, ​वाहन सुविधाएं, ​सत्कार भत्ता, ​अवकाश यात्रा रियायत को कुल आय से आयकर मुक्त रखा गया है.

​याचिका में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आईटीआर-2 दाखिल करते समय आयकर पोर्टल ने उन्हें वैधानिक न्यायिक भत्तों के मद में 9.85 लाख रुपये की छूट का दावा करने की अनुमति नहीं दी. ​केंद्र/सीबीडीटी के ज्ञापन के अनुसार नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता इन छूटों का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्यवस्था पहले से ही उदार कर स्लैब, कम कर दरों और उच्च छूट प्रदान करती है. इसमें कहा गया है कि इन लाभों के अतिरिक्त वैधानिक छूटों की अनुमति देना दोहरा लाभ देने जैसा होगा.

एपीओ भर्ती 2025 मामले में सुनवाई कल : इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती 2025 में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा. बीते शुक्रवार न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आयोग के अधिवक्ता ने याचिका पर जवाब दाखिल दाखिल किया था.

कोर्ट ने याचियों के अधिवक्ता को प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया था. एडवोकेट अनुराज त्रिपाठी ने बताया कि याचिका में रिजर्वेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गत 30 अप्रैल को जारी यूपी एपीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और आयोग के नौ जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम को चुनौती दी गई है. साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दोबारा घोषित करने की मांग की गई है. गौरतलब है कि याचिका लंबित रहने के दौरान ही लोक सेवा आयोग ने 28 से 30 जून के बीच मुख्य परीक्षा आयोजित की थी.

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