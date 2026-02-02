नोटिस लेने से इनकार करने पर हाईकोर्ट ने जीडीए अधिकारियों को जारी किया वारंट, डीएम हापुड़ को कारण बताओ नोटिस
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कोर्ट नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसे कोर्ट ने डीम्ड नोटिस मान वारंट जारी करने का आदेश दिया.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 11 फरवरी को तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने दिया है. कोर्ट ने सीजेएम गाजियाबाद को इन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कोर्ट नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसे कोर्ट ने डीम्ड नोटिस मान वारंट जारी करने का आदेश दिया.
गाजियाबाद के लोनी श्रेत्र के सिद्दीक नगर निवासी अनीस का आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के ओएसडी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सहायक इंजीनियर प्रमोद कुमार सिंह, अमीन महीपाल सिंह, गिरजा शंकर मल्ल व पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी रनवीर सिंह ने बिल्डर से मिलीभगत कर उसकी जमीन पर जबरन सड़क का निर्माण कराया और विरोध करने पर मारापीटा. इस घटना की एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की अदालत में अर्जी भी दी थी, जो खारिज कर दी गई.
इसके बाद पुनरीक्षण दाखिल किया, वह भी खारिज हो गया. तब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया.
डीएम हापुड़ के आदेश पर लगाई रोक : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उचित दर की एक दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के डीएम हापुड़ के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.
न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने आदेश में पूछा है कि डीएम हापुड़ ने किस कानून के तहत डीएसओ की शक्तियों का प्रयोग किया. कोर्ट ने इसे न्यायिक निर्देशों की अवहेलना मानते हुए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है.
मामला उचित दर की एक दुकान के लाइसेंस से जुड़ा है. याचिका के अनुसार 28 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द करने का आदेश निरस्त करते हुए निर्देश दिया था कि दुकानदार को सुनवाई का अवसर देकर नया आदेश किया जाए. इसके बावजूद डीएम ने गत 16 जनवरी को वही पुराना आदेश बहाल कर दिया, जिसे कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था।मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.
