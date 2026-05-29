चेस्टर हिल प्रोजेक्ट मामला, हाईकोर्ट का हिमाचल सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस
सोलन के विवादित चेस्टर हिल प्रोजेक्ट मामले में हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक सभी संबंधित पक्षों से मांगा जवाब.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 8:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित चेस्टर हिल हाउसिंग प्रोजेक्ट मामले में बेनामी संपत्तियों और धारा-118 के उल्लंघन को लेकर सीबीआई व ईडी से जांच की मांग वाली जनहित याचिका में राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने याचिका में प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद प्रतिवादियों को 20 जुलाई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए.
यहां बता दें कि एडवोकेट विनय शर्मा ने एक जनहित याचिका में हिमाचल के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), डीजीपी, विजिलेंस ब्यूरो के निदेशक, डीसी सोलन, एसपी शिमला, एमसी सोलन के कमिश्नर, संजय गुप्ता (मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार), एसपी सोलन, चेस्टर हिल प्रोजेक्ट के प्रमोटर हंसराज ठाकुर, आदित्य सिंगला, अर्पित गर्ग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय व केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है.
एडवोकेट विनय शर्मा का आरोप है कि एक कृषक की सालाना आय वर्ष 2017 तक लगभग 6 लाख रुपये थी. फिर ये अगले पांच वर्षों में दोगुना हो गई. इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी और दो बहनों के नाम पर कसौली क्षेत्र में करीब 275 बीघा भूमि खरीद ली. एसडीएम स्तर पर हुई जांच में आयकर रिटर्न के आंकड़ों के आधार पर इस पूरे लेन-देन पर सवाल खड़े किए गए.
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान कृषक की औसत वार्षिक आय लगभग 6 लाख रुपये थी, जबकि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में यह औसतन 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच गई. इसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में भूमि खरीदना आर्थिक रूप से संभव नहीं प्रतीत होता. आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने करीब आठ करोड़ रुपये का लोन भी लिया, जिसका भुगतान तय समय से पहले कर दिया गया.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कृषकों के नाम पर धारा-118 की अनुमति लेकर प्रोजेक्ट निर्माताओं ने निर्माण कार्य शुरू किया. साथ ही मुख्य सचिव पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राजस्व सचिव रहते उन्होंने प्रोजेक्ट निर्माताओं के पक्ष में गैरकानूनी निर्णय लिए और बदले में नाममात्र कीमत पर करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि खरीदी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी नोटिस जारी किए हैं.
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