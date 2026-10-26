शादी रजिस्ट्रेशन में आधार व टीसी से नहीं चलेगा काम, बाल विवाह रोकने को हाईकोर्ट ने जारी की नौ सूत्रीय गाइडलाइन
कोर्ट ने कहा, विवाह पंजीकरण महज औपचारिकता या रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा कवच है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:54 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह रजिस्ट्रेशन में उम्र सत्यापन को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शादी का पंजीकरण केवल आधार कार्ड या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के आधार पर नहीं किया जा सकता. बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से कोर्ट ने नौ सूत्रीय विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दीपक पाल की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित एआईजी (रजिस्ट्रेशन) अमिताभ कुमार ने स्वीकार किया कि इस मामले में विवाह का पंजीकरण केवल टीसी और आधार कार्ड के आधार पर कर दिया गया था तथा महानिरीक्षक (निबंधन) के पूर्व निर्देशों के अनुरूप जन्मतिथि का सत्यापन नहीं किया गया. इस पर अधिकारी की ओर से बिना शर्त माफी का हलफनामा पेश कर भविष्य में सख्त सत्यापन का भरोसा दिया गया.
कोर्ट ने सरोज बनाम इफको-टोकियो में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूआईडीएआई के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि आधार केवल पहचान और बायोमेट्रिक पुष्टि के लिए है. यह जन्मतिथि का कानूनी प्रमाण नहीं है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 और शीर्ष अदालत के फैसलों के अनुसार उम्र सत्यापन की कानूनी वरीयता तय है.
इनमें मैट्रिक/हाईस्कूल सर्टिफिकेट या स्कूल जन्म प्रमाणपत्र, नगर निगम/पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र और मेडिकल/ऑसिफिकेशन टेस्ट शामिल है ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) इस कानूनी सूची में शामिल नहीं है. कोर्ट ने कहा कि विवाह पंजीकरण महज औपचारिकता या रिकॉर्ड रखना नहीं है, बल्कि यह बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा कवच है. हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 5 व 7) और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत तय उम्र (लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष) की पुष्टि किए बिना जारी प्रमाण पत्र का कोई कानूनी आधार नहीं है.
कोर्ट ने मौजूदा ऑनलाइन सिस्टम में खामियां और सुधार नियमों में खामियों को स्पष्ट किया. कोर्ट ने सुधार के निर्देश देते हुए कहा कि दस्तावेजों की वरीयता जुवनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 के अनुसार तय हो और यदि दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग-अलग पाई जाए, तो सिस्टम स्वतः उसे स्वीकार न करे. मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मूल जारीकर्ता संस्था से पुष्टि कर वैध दस्तावेज के चयन का लिखित कारण दर्ज करें.
हाईकोर्ट के 9 प्रमुख निर्देश-
- निर्धारित उम्र पूरी न होने या उम्र संदिग्ध होने पर रूटीन में रजिस्ट्रेशन न किया जाए. ऐसे मामलों की सूचना तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और जिलाधिकारी को दी जाए.
- ऑनलाइन सिस्टम केवल आधार के आधार पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी न करे. दोनों पक्षों की जन्मतिथि का सोर्स के साथ अनिवार्य सत्यापन हो, असत्यापित या विसंगति वाले आवेदन स्वतः आगे न बढ़ें.
- राज्य सरकार जन्म प्रमाण पत्र और हाईस्कूल प्रमाणपत्र को प्राथमिकता देते हुए दस्तावेजों की स्पष्ट हायरार्की सर्कुलेट करे.
- प्रमुख सचिव (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) सामान्य, संदेहास्पद और परस्पर विरोधी दस्तावेजों के मामलों से निपटने के लिए विस्तृत एसओपी बनाएं तथा पोर्टल पर फ्लैग सिस्टम लागू करें.
- सभी जिला जज (डालसा अध्यक्ष के रूप में) डीएम, निबंधन अधिकारियों और सीएमपीओ के साथ बैठक कर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं.
- महानिरीक्षक निबंधन, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर सभी एमआरओएस के लिए उम्र सत्यापन और बाल विवाह रोकथाम पर विशेष संवेदीकरण कार्यक्रम चलाएं.
- निबंधन विभाग द्वारा रिकॉर्ड के रखरखाव और नियमित ऑडिट की पुख्ता व्यवस्था की जाए.
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रत्येक दो माह में मैरिज रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें, रैंडम सैंपलिंग कर उम्र सत्यापन की जांच करें और रिपोर्ट जिला जज के माध्यम से हाईकोर्ट भेजें.
- आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, आईजी रजिस्ट्रेशन, सदस्य सचिव यूपी सालसा, निदेशक जेटीआरआई और सभी जिला जजों को भेजी जाए ताकि नियमों में संशोधन होने तक ये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहें.
यह भी पढ़ें : यूपी बीजेपी ने घोषित की प्रदेश कार्यसमिति, 548 सदस्यों में सपा में शामिल हो चुके पूर्व विधायक का भी नाम