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हाईकोर्ट: शिक्षकों का स्थायीकरण आदेश वापस लेने पर रोक, अफसरों से मांगा जवाब...बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल-2 में शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश को वापस लेने पर अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और डीईओ, मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामसिंह चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए. वहीं हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक शख्स ने खुद को महिला का दोस्त बताकर ससुराल पक्ष पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था.

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का इस शिक्षक भर्ती में चयनित होकर साल 2023 में नियुक्त किया. उन्होंने विभिन्न महीनों में शिक्षक पद की सेवाएं ग्रहण कर ली. भर्ती के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में दायर याचिका पर अदालत ने 28 नवंबर 2023 को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए. वहीं यह आदेश दिए कि यदि कोई अभ्यर्थी संशोधित मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो संशोधित परिणाम से पूर्व सेवा में होने के आधार पर उसका कोई अधिकार पैदा नहीं होगा. एकलपीठ के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में चुनौती दी. खंडपीठ ने गत 19 अगस्त को आदेश जारी कर एकलपीठ के निर्देश को निरस्त कर दिया.

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रिकवरी निकाल दी: खंडपीठ के आदेश के बाद गत नवंबर और फरवरी में याचिकाकर्ताओं को स्थायी कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि 12 मार्च को विभाग ने एकलपीठ के आदेश के आधार पर स्थायी करने के आदेश वापस लेकर रिकवरी निकाल दी, जबकि एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ निरस्त कर चुका था. इस दौरान याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं दिया. इस पर विभागीय आदेश पर रोक लगाते संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा.