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हाईकोर्ट: शिक्षकों का स्थायीकरण आदेश वापस लेने पर रोक, अफसरों से मांगा जवाब...बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

शिक्षक भर्ती-2022 मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और डीईओ से मांगा जवाब.बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर एक लाख जुर्माना लगाया.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल-2 में शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश को वापस लेने पर अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और डीईओ, मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामसिंह चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए. वहीं हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक शख्स ने खुद को महिला का दोस्त बताकर ससुराल पक्ष पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था.

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का इस शिक्षक भर्ती में चयनित होकर साल 2023 में नियुक्त किया. उन्होंने विभिन्न महीनों में शिक्षक पद की सेवाएं ग्रहण कर ली. भर्ती के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में दायर याचिका पर अदालत ने 28 नवंबर 2023 को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए. वहीं यह आदेश दिए कि यदि कोई अभ्यर्थी संशोधित मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो संशोधित परिणाम से पूर्व सेवा में होने के आधार पर उसका कोई अधिकार पैदा नहीं होगा. एकलपीठ के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में चुनौती दी. खंडपीठ ने गत 19 अगस्त को आदेश जारी कर एकलपीठ के निर्देश को निरस्त कर दिया.

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रिकवरी निकाल दी: खंडपीठ के आदेश के बाद गत नवंबर और फरवरी में याचिकाकर्ताओं को स्थायी कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि 12 मार्च को विभाग ने एकलपीठ के आदेश के आधार पर स्थायी करने के आदेश वापस लेकर रिकवरी निकाल दी, जबकि एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ निरस्त कर चुका था. इस दौरान याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं दिया. इस पर विभागीय आदेश पर रोक लगाते संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज: उधर, हाईकोर्ट ने खुद को महिला का दोस्त बताकर ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से बंधक बनाने के आरोप के साथ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी. अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चन्द्रप्रकाश सोलंकी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए दिए.

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महिला और पिता बोले-किसी ने नहीं बनाया बंधक: अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने महिला और उसके पिता के बयान लिए हैं. इसमें महिला ने कहा कि उसे किसी ने बंधक नहीं बनाया और वह ससुराल में रह रही है. इसी तरह पिता ने कहा, महिला अपनी इच्छा से ससुराल में रह रही है और किसी बंधन में नहीं है और न ही उस पर कोई दबाव है. ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की जाती है. याचिका में अधिवक्ता एआर खान ने अदालत को बताया कि उसकी बचपन की दोस्त को उसके ससुराल में बंधक बनाकर रखा गया है. ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वह उसे बरामद कर अदालत में पेश करें. इस पर अदालत ने पूर्व में याचिकाकर्ता को याचिका की कोस्ट के तौर पर एक लाख रुपए जमा कराने को कहा था. अब अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

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