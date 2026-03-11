ETV Bharat / state

HRTC के 422 रूट निजी ऑपरेटरों को देने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, अगली सुनवाई तक RTA को बैठक न करने के निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में 422 बस रूटों को निजी बस ऑपरेटर को आवंटित किए जाने के मामले में एक बड़ा आदेश दिया है. उच्च अदालत ने बड़ा अंतरिम आदेश देते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ (RTA) को इस एजेंडे पर किसी भी प्रकार की बैठक न करने के आदेश दिए हैं. RTA की ओर से रूटों के आवंटन पर चर्चा को लेकर 11 मार्च को बैठक प्रस्तावित थी. अब अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक RTA को बैठक न करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत सुनवाई कर रही है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होनी है. 422 रूट नियमित रूप से स्वीकृत रूट ही नहीं- वादी याचिकाकर्ता का आरोप है कि एचआरटीसी की ओऱ से सरेंडर बताए जा रहे 422 रूट वास्तव में नियमित रूप से स्वीकृत रूट ही नहीं थे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि HRTC इनमें से ज्यादातर रूटों पर अस्थायी परमिट के आधार पर बसों का संचालन कर रहा था. ऐसे में सरेंडर किए गए इन रूटों को स्थायी रूट बताकर दोबारा आवंटन की प्रक्रिया शुरू करना गलत है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि एचआरटीसी ने अपने किसी भी रूट परमिट को औपचारिक रूप से परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा नहीं किया. इसके बावजूद इन रूटों को सरेंडर दिखाकर RTA की बैठक में उनका पुनः आवंटन का एजेंडा लाया जा रहा था. याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे निजी बस संचालकों के साथ बड़ा अन्याय होगा. 422 रूटों का पुनः आवंटन कानूनी स्थिति से सही नहीं- जस्टिस दुआ