HRTC के 422 रूट निजी ऑपरेटरों को देने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, अगली सुनवाई तक RTA को बैठक न करने के निर्देश
422 बस रूटों के आवंटन पर HC ने अंतरिम रोक लगाई. अगली सुनवाई तक इस पर बैठक न करने के दिए आदेश दिए गए हैं.
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में 422 बस रूटों को निजी बस ऑपरेटर को आवंटित किए जाने के मामले में एक बड़ा आदेश दिया है. उच्च अदालत ने बड़ा अंतरिम आदेश देते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ (RTA) को इस एजेंडे पर किसी भी प्रकार की बैठक न करने के आदेश दिए हैं. RTA की ओर से रूटों के आवंटन पर चर्चा को लेकर 11 मार्च को बैठक प्रस्तावित थी. अब अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक RTA को बैठक न करने के आदेश दिए हैं.
अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत सुनवाई कर रही है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होनी है.
422 रूट नियमित रूप से स्वीकृत रूट ही नहीं- वादी
याचिकाकर्ता का आरोप है कि एचआरटीसी की ओऱ से सरेंडर बताए जा रहे 422 रूट वास्तव में नियमित रूप से स्वीकृत रूट ही नहीं थे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि HRTC इनमें से ज्यादातर रूटों पर अस्थायी परमिट के आधार पर बसों का संचालन कर रहा था. ऐसे में सरेंडर किए गए इन रूटों को स्थायी रूट बताकर दोबारा आवंटन की प्रक्रिया शुरू करना गलत है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि एचआरटीसी ने अपने किसी भी रूट परमिट को औपचारिक रूप से परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा नहीं किया. इसके बावजूद इन रूटों को सरेंडर दिखाकर RTA की बैठक में उनका पुनः आवंटन का एजेंडा लाया जा रहा था. याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे निजी बस संचालकों के साथ बड़ा अन्याय होगा.
422 रूटों का पुनः आवंटन कानूनी स्थिति से सही नहीं- जस्टिस दुआ
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने अंतरिम आदेश में HRTC की ओर से सरेन्डर किए गए 422 रूटों के प्रकाशन के बाद, प्रतिवादियों द्वारा इन रूटों को निजी ऑपरेटरों के पक्ष में पुनः आवंटित करने की प्रक्रिया को उपलब्ध दस्तावेजों आधार प्रथम दृष्टया कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं पाया है. न्यायमूर्ति दुआ ने कहा कि मार्गों का निर्धारण संबंधित अधिनियम की धारा 68(3)(ca) में किया गया है. ऐसी स्थिति में सरेन्डर किए गए 422 रूटों के पुनः आवंटन के लिए धारा 68(3)(ca) के तहत आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा सकते थे. इस स्थिति में यह मान लिया जाता है कि रूटों का निर्धारण अभी हुआ ही नहीं है. इसके अलावा अगर वास्तव में रूटों को सरेंडर किया गया था, तो एचआरटीसी को उन तथाकथित समर्पित रूटों के परमिट जमा कराने आवश्यक थे, लेकिन रिकॉर्ड से ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आती है. इसके विपरीत सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी गई जानकारी के अनुसार एचआरटीसी ने ऐसा कोई परमिट जमा नहीं कराया है. ऐसी स्थिति में रूटों का आवंटन अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत किया जा सकता था पर नहीं किया गया.
घाटे पर चल रहे परिवहन निगम को उबारने की कवायद
बीते साल दिसंबर महीने में घाटे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने 422 रूटों को सरेंडर कर निजी बस ऑपरेटरों को देने की कवायद शुरू कर दी थी. इसको लेकर पथ परिवहन निगम ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था. सरकार इन रूटों को बंद नहीं करेगी, बल्कि इन्हें निजी ऑपरेटरों को दिया जाएगा. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से निजी बस ऑपरेटर से आवेदन भी मांगे गए थे. सरकार इस नीति से पथ परिवहन निगम का घाटा कम करने की कवायद कर रही थी. सरकार का कहना था कि बड़ी बसों को चलाने से कई रूटों पर घाटा होता है. ऐसे में निजी ऑपरेटर इन रूटों पर टेंपो ट्रैवलर या मिनी बसों का संचालन कर पाएंगे.
