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दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुधार के लिए हाईकोर्ट ने किए दिशानिर्देश जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सरकारी अस्पतालों में देखभाल बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को आईसीयू हेल्पलाइन के विस्तार, खाली पड़े प्रशासनिक और चिकित्सा पदों को भरने में तेजी लाने और और 38 सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़े उपकरणों का सही उपयोग सुनिश्चित करने पर खास ध्यान केंद्रित करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि हर हफ्ते कॉल ड्रॉप होने की समस्या को दूर करने के लिए, कैट्स नंबर 102 में 40 सीटों की क्षमता तक पहुंचने के लिए चार सप्ताह के भीतर 10 नई लाइनें जोड़ी जाएं, जिसमें चौबीसों घंटे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध हों. कोर्ट ने कहा कि 1855 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के जरिये दो सप्ताह के भीतर 645 सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और 406 गैर-शिक्षण कर्मचारी और दो महीने के भीतर अनुबंध के आधार पर 804 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती शामिल है.