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फेसबुक हैंडल बैन पर हाईकोर्ट में नीरज भारती और विनय शर्मा: नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुआ मेटा प्रतिनिधि, 'एक्स पार्टे' के आदेश

फेसबुक हैंडल बैन पर हाईकोर्ट में सुनवाई ( @NeerajBharti @VinaySharma )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की आलोचना के चलते अपने फेसबुक हैंडल पर प्रतिबंधित झेल रहे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (CPS) और कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) विनय शर्मा ने प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर अपने फेसबुक हैंडल पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी है. इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

फेसबुक हैंडल बान पर आर-पार की लड़ाई