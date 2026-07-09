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मध्यांचल MD रिया केजरीवाल को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, कर्मचारियों की बहाली न करने पर कोर्ट सख्त

सभी कर्मचारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लाइनमैन और हेल्पर के पदों पर कार्य कर रहे थे. बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे थे, लेकिन अमौसी क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता ने बिजली बिलों की वसूली में कमी का हवाला देते हुए पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, और फिर नौकरी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस कार्रवाई को लेकर हमारी तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.- मनीष कुमार, याचिकाकर्ता

नोटिस मिलने की क्या है वजह?: न्यायालय की तरफ से यह नोटिस आउटसोर्स लाइन मैन को बहाल न करने, और उनकी सैलरी का पेमेंट न करने के मामले में दिया गया है. न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में ऐसा करने के लिए निर्देशित किया था. बिजली संगठन के सदस्य मनीष कुमार समेत 22 कर्मचारियों की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है.

लखनऊ: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अवमानना नोटिस जारी किया है. इस मामले में कोर्ट की तरफ से आगामी तीन अगस्त को अगली सुनवाई तय की गई है.

क्यों न की जाए कार्रवाई?: न्यायालय की तरफ से प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल से पूछा गया है कि, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आखिर क्यों न शुरू की जाए?. कोर्ट की तरफ से आगामी तीन अगस्त को अगली सुनवाई तय की गई है. न्यायालय ने सात अप्रैल को अंतरिम राहत देते हुए निर्देशित किया था कि, कर्मचारियों को कार्य पर बनाए रखा जाए, और अगली सुनवाई तक उनका वेतन पहले की तरह ही जारी रखा जाए. कोर्ट की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि, अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा.

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने कोर्ट के इस आदेश का कोई पालन तो नहीं किया, उल्टा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते रहे.- मनीष कुमार, याचिकाकर्ता



आदेश की अवहेलना पाए जाने पर प्रथम दृष्टया न्यायालय ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है. फिलहाल न्यायालय के इस आदेश के बाद अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जिम्मेदार संतोषजनक जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं.

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