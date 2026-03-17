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हाईकोर्ट के निर्णय : स्थायीकरण आदेश वापस लेने पर अंतरिम रोक, बोनस अंक नहीं देने पर जताई नाराजगी

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल सेकंड से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता शिक्षकों को स्थायी करने का आदेश वापस लेने और रिकवरी निकालने के विभागीय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और चित्तौड़गढ़ डीईओ को नोटिस जारी कर तलब किया. वहीं, लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई.

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने देहूती शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में विवाद आया था. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी के जरिए विवादित प्रश्नों की जांच के बाद संशोधित परिणाम जारी करने को कहा. बाद में जारी संशोधित में याचिकाकर्ता बाहर हो गए. इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में अपील की. इस पर खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर अपीलार्थियों को सेवा में जारी रखने को कहा. याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपना परिवीक्षा काल पूरा कर लिया और विभाग ने उनका स्थायीकरण भी कर दिया.

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डीईओ ने वापस लिया स्थायीकरण का आदेश: इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ डीईओ ने गत 12 मार्च को याचिकाकर्ताओं को स्थायी करने का आदेश वापस ले लिया. इसे चुनौती देते कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ पूर्व में याचिकाकर्ताओं को बाहर करने वाले एकलपीठ का आदेश रद्द कर चुकी है. विभाग ने उन्हें दो साल सेवा के बाद नियमित भी कर दिया. ऐसे में अब स्थायीकरण का आदेश वापस लेना गलत है. इस पर आनंद शर्मा की एकलपीठ ने डीईओ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी एवं संबंधित अधिकारियों को तलब किया.

लैब टेक्निीशियन भर्ती में स्वास्थ्य निदेशक से मांगी सफाई: इधर, हाईकोर्ट में आनंद शर्मा की एकलपीठ ने लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 मामले में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर नाराजगी जताई. अदालत ने 8 अप्रैल को स्वास्थ्य निदेशक को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा. अदालत ने स्पष्ट किया कि तब तक यदि अदालती आदेश की पालना कर ली जाती है तो निदेशक को हाजिर होने की जरूरत नहीं है. शर्मा की पीठ ने यह आदेश संतोष चौहान की अवमानना याचिका पर दिए.

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15 दिन की मांगी मोहलत: अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता को बोनस अंक का लाभ नहीं देने पर उसने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका लगाई थी. इस पर अदालत ने 12 दिसंबर, 2024 को राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को बोनस अंक देने के आदेश दिए. इसे राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी. खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश सही माना. खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है.