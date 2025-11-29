राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए ये दिशा-निर्देश
अदालत ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए शिक्षकों और काउंसलर सहित अनय को विशेष ट्रेनिंग दी जाए.
Published : November 29, 2025 at 8:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर चिंता जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग, गृह विभाग, डीओआईटी और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त कमेटी गठन के आदेश दिए हैं. यह कमेटी साइबर अपराधों के पैटर्न, कारण और रोकथाम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. अदालत ने शैक्षणिक संस्थाओं में साइबर जागरूकता मॉड्यूल लागू करने को कहा है. इसमें अभिभावकों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, डिजिटल एथिक्स और साइबर अपराध के कानूनी परिणाम के साथ ही काउंसलिंग देना शामिल किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने शिक्षकों और काउंसलर सहित अन्य को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष ट्रेनिंग देने को कहा है. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वह मामले में समन्वय कर अदालती आदेश की पालना कराएं और अदालत में रिपोर्ट पेश करें. अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले की जांच धीमी गति से करने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को पेश होने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान गृह सचिव और संयुक्त शिक्षा सचिव अदालत में पेश हुए. उन्होंने मामले में विभाग की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी.
पढ़ें: साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए 50 पुलिसकर्मी 9 महीने सीखेंगे तकनीक, डीजीपी ने किया कोर्स का शुभारंभ
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से साइबर अपराधों के आंकड़े पेश कर कहा कि जनवरी 2024 में प्रदेश में 9302 मामले दर्ज हुए. इनमें से 64 फीसदी से अधिक मामले डीग से जुड़े हुए हैं. हालांकि बीते सितंबर माह तक आंकड़ों में काफी कमी हुई है. बीते सितंबर माह में एक ओर जहां राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई, जबकि प्रदेश में यह आंकडे जनवरी, 2024 के मुकाबले 1985 ही रह गए. राज्य सरकार की ओर से एनसीआरबी के रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि बीते 10 माह में 1.14 लाख शिकायतें मिली. जिसमें 678 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत की गई, हालांकि इसमें से 143 करोड़ रुपए पुलिस ने ठगी से बचाए.