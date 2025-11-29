ETV Bharat / state

राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर चिंता जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग, गृह विभाग, डीओआईटी और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त कमेटी गठन के आदेश दिए हैं. यह कमेटी साइबर अपराधों के पैटर्न, कारण और रोकथाम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. अदालत ने शैक्षणिक संस्थाओं में साइबर जागरूकता मॉड्यूल लागू करने को कहा है. इसमें अभिभावकों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, डिजिटल एथिक्स और साइबर अपराध के कानूनी परिणाम के साथ ही काउंसलिंग देना शामिल किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने शिक्षकों और काउंसलर सहित अन्य को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष ट्रेनिंग देने को कहा है. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वह मामले में समन्वय कर अदालती आदेश की पालना कराएं और अदालत में रिपोर्ट पेश करें. अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले की जांच धीमी गति से करने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को पेश होने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान गृह सचिव और संयुक्त शिक्षा सचिव अदालत में पेश हुए. उन्होंने मामले में विभाग की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी.