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स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार की पिक एंड चूज की नीति को बताया अवैध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इसके साथ ही राज्य सरकार की पिक एंड चूज (मनमर्जी से तारीखें तय करने) की नीति को अवैध करार दिया है. हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी कैडर यानी संवर्ग में प्रमोशन पाने वाले के उच्च पद का वेतनमान उसके फीडर यानी निचले पद वाले से कम या उसके बराबर नहीं हो सकता. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर एवं न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में शशि पाल ठाकुर और 57 अन्य शिक्षकों की तरफ से दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त फैसला दिया.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की तरफ से जारी 30 जनवरी 2016 की उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को उनसे निचले पद के बराबर 4200 रुपए का ग्रेड पे दिया गया था. मामले के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य शिक्षक एक प्रमोशनल पद है. इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा अनिवार्य है. वहीं, इनका फीडर पद मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर है. इस पद के लिए योग्यता केवल मैट्रिक पास होना और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल करना है.