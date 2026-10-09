स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार की पिक एंड चूज की नीति को बताया अवैध
एक्सपर्ट कमेटी ने नियमों में बदलाव किए बिना पद नामकरण प्रमोशन से प्लेसमेंट में बदलने की सिफारिश की थी, जिसे अदालत ने मनमानी कार्रवाई माना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:15 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इसके साथ ही राज्य सरकार की पिक एंड चूज (मनमर्जी से तारीखें तय करने) की नीति को अवैध करार दिया है. हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी कैडर यानी संवर्ग में प्रमोशन पाने वाले के उच्च पद का वेतनमान उसके फीडर यानी निचले पद वाले से कम या उसके बराबर नहीं हो सकता. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर एवं न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में शशि पाल ठाकुर और 57 अन्य शिक्षकों की तरफ से दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त फैसला दिया.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की तरफ से जारी 30 जनवरी 2016 की उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षकों को उनसे निचले पद के बराबर 4200 रुपए का ग्रेड पे दिया गया था. मामले के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य शिक्षक एक प्रमोशनल पद है. इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा अनिवार्य है. वहीं, इनका फीडर पद मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर है. इस पद के लिए योग्यता केवल मैट्रिक पास होना और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल करना है.
विभाग में संशोधित वेतन नियम 2012 के तहत, सरकार ने 28 सितंबर 2012 को एक नोटिफिकेशन जारी की. उस अधिसूचना में निचले फीडर पद यानी सुपरवाइजर) का ग्रेड पे बढ़ाकर 4200 रुपए कर दिया गया. इस ग्रेड पे को पहली अक्टूबर 2012 से लागू किया गया. वहीं, सुपरवाइजर से उच्च पद पर बैठे याचिकाकर्ताओं (स्वास्थ्य शिक्षकों) को इस लाभ से बाहर रखकर उनका ग्रेड पे 3800 रुपए पर ही छोड़ दिय गया. इस विसंगति को लेकर जब कर्मचारियों ने विरोध किया तो राज्य सरकार ने 30 जनवरी 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें भी 4200 रुपए ग्रेड पे दे दिया. सरकार ने ये ग्रेड पे तो दिया, लेकिन इसे 1 अक्टूबर 2012 के बजाय 1 फरवरी 2016 से (प्रयोगात्मक रूप से) लागू किया. इस कारण सीनियर अधिकारी अपने ही अधीनस्थ यानी मातहतों से कम वेतन पाते रहे.
मामला अदालत आया तो हाईकोर्ट ने कहा कि योग्यता, जिम्मेदारी और पदानुक्रम में पूरी तरह भिन्न और उच्च पद को निचले पद के बराबर ग्रेड पे (रुपए4200) पर ला खड़ा करना संविधान के आर्टिकल 14 और 16 (समानता का अधिकार) का खुला उल्लंघन है. एक्सपर्ट कमेटी ने नियमों में बदलाव किए बिना ही पद के नामकरण को प्रमोशन से प्लेसमेंट में बदलने की सिफारिश की थी, जिसे कोर्ट ने बिना दिमाग लगाए की गई मनमानी कार्रवाई माना.
कोर्ट ने संशोधित वेतन नियम 2012 के नियम 1(11) और नियम 9 को सीमित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि, सरकार को तारीखें तय करने का असीमित अधिकार नहीं है कि वह कुछ श्रेणियों को 2012 से लाभ दे और दूसरों को मर्जी से 2016 से लाभ प्रदान करे. खंडपीठ ने सरकार को आदेश जारी किया कि वो स्वास्थ्य शिक्षकों के मामले पर दोबारा विचार करे और उन्हें फीडर पद (रुपए 4200) से अनुपातिक रूप से उच्च ग्रेड पे प्रदान करे. यह संशोधित और बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अक्टूबर 2012 से (इमेजिनरी तौर पर) लागू माना जाएगा. कर्मचारियों को याचिका दायर करने की तिथि (15 सितंबर 2016) से पिछले 3 साल यानी 15 सितंबर 2013 से लेकर अब तक का पूरा वित्तीय एरियर (वास्तविक मौद्रिक लाभ) दिया जाएगा.
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