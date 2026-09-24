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झारखंड के थानों में CCTV नहींः HC ने DGP को दिया अवमानना का नोटिस, एसीएस को शो-कॉज

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को अवमानना का नोटिस दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

High Court issued contempt notice to DGP regarding failure to install CCTV cameras at police stations in Jharkhand
झारखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 3:47 PM IST

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाये जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है. मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक की खंडपीठ ने डीजीपी तदाशा मिश्रा को अवमानना का नोटिस जारी किया है.

इसके साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए 14 अक्टूबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जबकि मुख्य सचिव को कंप्लायंस पर एफिडेविट दाखिल करना है. सुनवाई के दौरान डीजीपी सशरीर उपस्थित थीं. खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस बाबत चार बार निर्देश देने के बाद भी अनुपालन नहीं हुआ. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

कस्टोडियल डेथ से जुड़ा है मामला

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2018 के बाद से अबतक कस्टोडियल डेथ की संख्या 450 से ज्यादा है. इसके बावजूद पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर कई बार टेंडर किए गए लेकिन कोई नतीजा नहीं आया.

आदेश का अनुपालन नहीं करना चाहती सरकार- HC

खंडपीठ ने कहा कि थानों में सीसीटीवी लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना चाहती है. इसलिए वह अपने शपथ पत्र में वास्तविक स्थिति को छुपाकर टालमटोल रवैया अपना रही है. DGP द्वारा पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाए जाने की जिम्मेदारी गृह विभाग पर थोपना उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने उनसे पूछा था कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उनपर क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए.

हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

दरअसल, साल 2024 के चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इचागढ़ प्रत्याशी रहे तरुण महतो को रात में इचागढ़ पुलिस ने थाना ले जाकर बर्बरता से पिटाई की थी. इसको लेकर उनकी पत्नी की ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर इचागढ़ पुलिस ने काफी टॉर्चर किया था. इसपर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.

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