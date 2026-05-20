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हाईकोर्ट के फैसले: अनुकंपा नियुक्ति नियमों की तारीख अप्रासंगिक, रिटायर व्याख्याता की पेंशन कटौती पर रोक

दुर्घटना की तारीख नहीं होगी बाधा: जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने करण प्रताप सिंह राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही दुर्घटना नए नियम लागू होने से पहले हुई हो. कोर्ट ने पशुपालन विभाग को याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए विभाग के इनकार आदेश को निरस्त कर दिया.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में अहम आदेश देते हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान स्थायी दिव्यांग हुए कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना नए नियम लागू होने से पहले हुई थी. वहीं दूसरे मामले में कोर्ट ने रिटायर व्याख्याता की आजीवन 25 फीसदी पेंशन कटौती के आदेश पर रोक लगा दी.

अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता महेंद्र प्रताप सिंह, पशुपालन विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी थे. 1 जुलाई, 2021 को हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में 85 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ कोमा में चले गए. याचिकाकर्ता ने 2023 में बने नए नियमों के तहत नियुक्ति का आवेदन किया, लेकिन विभाग ने दुर्घटना नियम लागू होने से पहले होने के आधार पर इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों का उद्देश्य पीड़ित परिवार को राहत देना है, इसलिए दुर्घटना का समय अप्रासंगिक है.

पेंशन कटौती के आदेश पर रोक: जस्टिस अनिल कुमार उपमान की एकलपीठ ने रिटायर व्याख्याता शिवचरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 24 अक्टूबर, 2024 के आदेश पर रोक लगा दी. इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता की आजीवन 25 फीसदी पेंशन रोकने का प्रावधान था. कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता पर सवाई माधोपुर में तैनाती के दौरान पोषाहार राशि को लेकर आरोप लगे थे और विभागीय जांच चल रही थी. 31 अगस्त, 2022 को वह सेवानिवृत्त हो गए. याचिका में कहा गया कि पेंशन नियमों के अनुसार, पेंशन रोकने का अधिकार उपसचिव स्तर के अधिकारी को राज्यपाल के आदेश से ही है, निदेशक स्तर के अधिकारी को यह अधिकार नहीं है. कोर्ट ने इस आधार पर पेंशन कटौती के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.