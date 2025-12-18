ETV Bharat / state

नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव बवाल मामला, कोर्ट में VC के जरिए पेश हुए आईजी CBCID

हाईकोर्ट में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े विवाद के मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आईजी CBCID अरुण मोहन जोशी पेश हुए.

NAINITAL ZILA PANCHAYAT
नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव बवाल मामला (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत, जिला पंचायत चुनाव में रि पोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 दिसंबर को भी जारी रखा है. कोर्ट ने आईजी सीबीसीआईडी से तब तक जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान आईजी सीबीसीआईडी अरुण मोहन जोशी ने कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट को आश्वस्त किया कि मामले की जांच चल रही है. जिस पर कोर्ट ने उनसे अब तक हुई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. जिसमें कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायालय की शरण भी ली थी. बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया. याचिका में कोर्ट से जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है.

गौर है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान अज्ञात लोगों ने 5 पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सभी अपहरण सदस्य कांग्रेस समर्थित सदस्य थे. कांग्रेस ने भाजपा पर अपहरण करने का आरोप लगाया था. इस पूरे प्रकरण में भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी. हालांकि, कुछ समय बाद अपहरण पांचों सदस्यों ने मीडिया के सामने आकर बिना किसी दबाव के चुनाव के दिन ही घुमने जाने का बयान दिया था.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

नैनीताल जिला पंचायत
NAINITAL ZILA PANCHAYAT ADHYAKSH
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव
IG CBCID APPEARED IN COURT
NAINITAL ZILA PANCHAYAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.