HC में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष पद मामले में सुनवाई, दिए ये आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष जेएन नौटियाल के पद मामला में अहम सुनवाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 10, 2026 at 7:35 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष जनार्दन नौटियाल के अध्यक्ष पद को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार भटनागर से कहा है कि उनके द्वारा जो आरोप नौटियाल पर लगाए गए हैं, उन आरोपों की एक प्रति मय सबूतों के साथ एक प्रत्यावेदन राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर दें. राज्य सरकार उस प्रयावेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लेकर कानूनी कार्रवाई करें और उसकी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट मे प्रस्तुत करें.
फर्जी पत्र बनाकर अध्यक्ष पद पर काबिज होने का आरोप: मामले के अनुसार मामले के अनुसार आयुर्वेद मे अपनी सेवा दे रहे व सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश भटनागर ने उच्च न्यायालय मे याचिका दायर कर कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष जनार्दन नौटियाल ने नियमों के विपरीत जाकर अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं. जबकि उनके कार्यकाल कब का समाप्त हो चुका है. उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी सहित अन्य को लाभ पहुंचाया जा रहा है. उनके द्वारा याचिका मे यह भी आरोप लगाया गया है कि नौटियाल ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी फर्जी पत्र बनाकर अध्यक्ष पद पर काबिज हैं.
पत्नी को भी लाभ दिलाने का आरोप: जबकि इसके लिए उनके द्वारा सरकार से कोई अनुमोदन तक नहीं लिया गया. उनके द्वारा तीन साल के लिए एमड़ी स्टडी कोर्स के लिए मेडिकल लिव ली गयी थी. जिसमे वे अपनी राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए ढ़ाई साल में पूरा कर लिया. उनके द्वारा अपनी पत्नी को भी आयुर्वेद मे अपने ही इंस्टीट्यूट से पंचकर्म का डिप्लोमा दिला दिया गया, जो की नियम विरुद्ध है. भटनागर की तरफ से याचिका मे कहा गया है कि इस मामले की जांच कराई जाए और राज्य सरकार उनके द्वारा दिये गए प्रत्यावेदन पर निर्णय लें.
पढ़ें-भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष जेएन नौटियाल को झटका, सुविधाओं पर लगी रोक, जानिये वजह