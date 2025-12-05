दिव्यांग आरक्षण नियुक्ति विवाद: विभाग ने जांच रिपोर्ट नहीं की पेश, HC ने दिया 15 दिन का समय
उत्तराखंड हाईकोर्ट में दिव्यांग आरक्षण में फर्जी नियुक्तियों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई पर आज भी विभाग के द्वारा अब तक की गई जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का अंतिम अवसर देते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली इसके बाद की तिथि नियत की है.
आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उत्तराखंड शाखा द्वारा जनहित याचिका की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से 'दृष्टिबाधित' श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं. लेकिन इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकी.
याचिका में कहा है कि राज्य मेडिकल बोर्ड में 2022 में हुए मूल्यांकन में शिक्षा विभाग दिव्यांग श्रेणी के कई कर्मचारी मेडिकल जांच के लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए, जिससे उनके प्रमाण पत्रों के जाली होने का गहरा संदेह पैदा होता है. याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया कि इस मामले को देखने वाले राज्य आयुक्त,दिव्यांगजन ने भी शिकायत को खारिज कर दिया था और एम्स ऋषिकेश से पुन: सत्यापन की मांग को नजरअंदाज कर दिया था. इसलिए मामले की जांच कराई जाए.
प्रधानाचार्य के खिलाफ फीस गबन मामले में अहम सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के एक प्रधानाचार्य के खिलाफ स्कूल की फीस का गबन करने के मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन आदेश व निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. आरोपी प्रधानाचार्य केंद्र पाल सिंह पर खटीमा के एक इंटर कॉलेज के छात्रों की जुलाई 2003 से अक्टूबर 2003 तक की फीस पर हेराफेरी करने के जुर्म में खटीमा थाने मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में उनके खिलाफ खटीमा की अदालत ने सम्मन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ के समक्ष याची के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि फीस रिकॉर्ड रखने में प्रधानाचार्य का कोई लेना-देना नहीं था, क्योंकि यह काम स्कूल के क्लर्क द्वारा किया जाता था. प्रारंभिक आरोप पत्र 31 जुलाई 2004 को केंद्र पाल सिंह के विरुद्ध दायर किया गया था. लेकिन आगे की जांच के बाद, 12 अगस्त 2008 को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया. जिसमें क्लर्क बसंत बल्लभ ओली को आरोपी बनाया गया और केंद्र पाल सिंह को अपराधों से बरी कर दिया गया था. राज्य/प्रतिवादी ने भी जवाबी हलफनामे में इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि पूरक आरोप पत्र में केंद्र पाल सिंह द्वारा कोई अपराध न किए जाने की बात कही गई थी. न्यायालय ने पाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा ने 12 अगस्त 2008 के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया और 31 जुलाई 2004 के पहले आरोप पत्र के आधार पर ही 22 मार्च 2010 को केंद्र पाल सिंह को समन जारी कर दिया.
