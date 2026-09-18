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एग्जाम से एक घंटा पहले हाईकोर्ट में लगी याचिका, कोर्ट ने फटाफट कर दिया ये फैसला

RDVV फीस मामले में स्टूडेंट्स को राहत हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के पूर्व छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के दिए निर्देश. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.

Highcourt on RDVV exam
एग्जाम से एक घंटा पहले हाईकोर्ट में लगी याचिका, (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 7:02 AM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रानी दुर्गावती विवि की परीक्षा संबंधी एक अनोखा मामला सामने आया. यहां परीक्षा प्रारंभ होने को सिर्फ एक घंटा बचा हुआ था और संबंधित छात्रों ने राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा के समक्ष त्वरित सुनवाई के लिए आवेदन दायर किया गया था. एकलपीठ ने मामले की गंभीरता से लेते हुए याचिका पर सुनवाई करने से पूर्व छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश जारी किए.

एग्जाम से ठीक पहले हाईकोर्ट में याचिका

दरअसल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संबंधित यूटीडी विभाग से एमएसडब्ल्यू का कोर्स करने वाले छात्र शिवांकी तिवारी, राहुल दुबे, रितेश कुमार पांडे व तौफिक की ओर से त्वरित सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी. याचिका में बताया गया कि फीस भुगतान नहीं किए जाने की वजह से विवि प्रबंधन ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी है. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत एडमिशन मिला था, जिसके तहत योग्य पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों को केवल मेस का खर्च और कॉशन मनी देनी होती है. एडमिशन व एनरोलमेंट और परीक्षा फीस का भुगतान राज्य सरकार करती है.

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता शिवांकी तिवारी व राहुल दुबे ने पहले सेमेस्टर की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है और उन्हें दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देनी थी. याचिकाकर्ता रितेश कुमार पांडे व तौफीक ने पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है और उन्हे चौथे व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने थी.

सरकार ने नहीं किया फीस का भुगतान

योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था. छात्रों के द्वारा अभ्यावेदन देने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूसरे सेमेस्टर के छात्रों को दो विषय तथा चौथे सेमेस्टर के एक विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर की दूसरी परीक्षा तथा चौथे सेमेस्टर की पहली परीक्षा बुधवार को सम्पन्न होने के बाद गुरुवार को आयोजित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से विश्वविद्यालय ने इंकार कर दिया, जिसके बाद गुरुवार की हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए त्वरित सुनवाई के उनके अधिवक्ता देवेंद्र कुमार कुशवाहा व अंजली तिवारी की ओर से आवेदन पेश किया गया.

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विश्वविद्यालय को नोटिस जारी, छात्रों को एग्जाम में बैठने की अनुमति

अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता छात्रों के एग्जाम दोपहर 12 बजे से निर्धारित हैं. एकलपीठ ने सुबह 11 बजे अनावेदक विश्वविद्यालय के अधिवक्ता को बुलाकर छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश जारी किए.
युगलपीठ ने इस निर्देश के बाद याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि परीक्षा फीस के भुगतान के संबंध में अनावेदक विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के बीच आपसी विवाद है, जिसका भुगतान आम तौर पर छात्रों को नहीं करना था. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश जारी करते हुए अनावेदक विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अंतिम निर्णय याचिका के अधीन रहेगा.

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