ईद और रामनवमी के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पर्याप्त उपाय करे दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार-हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि ये आदेश रामनवमी और नवरात्र पूरा होने तक जारी रहेगा.
Published : March 19, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में ईद पर खून की होली खेलने की धमकियों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो स्थिति को काबू में रखने के लिए कानून के मुताबिक हरसंभव उपाय करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि ईद के मौके पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करें. मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि ये सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी भी पक्ष की ओर से कोई गुंडागर्दी नहीं हो. 4 मार्च की घटना को देखते हुए याचिका में जो आशंका जताई गई है उसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इस तरह होनी चाहिए कि लोगों में सुरक्षा का अहसास हो. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष को शरारत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. कोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा से कहा कि वो अधिकारियों को ये निर्देश दें कि कोई भी कमी नहीं रहे क्योंकि दिल्ली में कोई भी घटी घटना का अपना असर होता है.
तब चेतन शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है और कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि विभिन्न पुलिस थानों ने इसके प्रयास किए हैं कि ईद शांतिपूर्वक मने, लेकिन इंतजाम मजबूत करने की जरुरत है.
बता दें कि 18 मार्च को हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में ईद पर खून की होली खेलने की धमकियों के बाद सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया था. एक वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था कि इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं कि ‘खून की होली ईद पर खेलेंगे’ उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया.
बता दें कि उत्तम नगर में आरोपियों के घरों को गिराने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने भरोसा दिया था कि उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के आरोपियों के घरों में अवैध निर्माण को बिना पूर्व नोटिस के नहीं तोड़ा जाएगा.
दरअसल दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था. 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद इस मामले के एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से को नगर निगम ने गिरा दिया था, इस मामले में आरोपी अन्य समुदाय का है जिसकी वजह से इसे पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया गया.
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