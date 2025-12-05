ETV Bharat / state

हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद खाली कराया गया परिसर

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल भेजा गया है. धमकी की जानकारी मिलने के बाद एहतियातन सभी कोर्ट कक्ष खाली कराए गए हैं और मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी गई है. हाईकोर्ट चौकी इंचार्ज सुमेर सिंह ने बताया की हाईकोर्ट प्रशासन को ई मेल के जरिए बम की धमकी दी गई है. इसके बाद उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई है, फिलहाल सभी को बाहर निकालकर तलाशी ली जा रही है. सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है. वहीं पुलिस की तकनीकी टीम ईमेल भेजे जाने वाली सिस्टम की आईपी एड्रेस से पता लगाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले 31 अक्टूबर को भी ईमेल भेजकर यहां बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी. हालांकि गहन जांच के बाद मौके पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला था. जानकारी के अनुसार अनजान मेल आईडी से हाईकोर्ट प्रशासन के मेल आईडी पर यह धमकी भरा ई-मेल किया गया है. यह पहली बार नहीं है जब अदालत में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई हो, हाल ही में दो बार शहर की निचली अदालत में भी बम रखे जाने की सूचना ई-मेल पर भेजी गई थी. इसके अलावा आए दिन शहर के विभिन्न स्कूलों में बम होने के धमकी भरे मेल आते रहे हैं. इसे भी पढ़ें: जयपुर कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला