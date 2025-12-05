ETV Bharat / state

हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद खाली कराया गया परिसर

शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट को धमकी भरा एक ईमेल मिला है. धमकी के बाद पुलिस की टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 11:22 AM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. हाईकोर्ट प्रशासन के आधिकारिक मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल भेजा गया है. धमकी की जानकारी मिलने के बाद एहतियातन सभी कोर्ट कक्ष खाली कराए गए हैं और मुकदमों की सुनवाई बंद कर दी गई है. हाईकोर्ट चौकी इंचार्ज सुमेर सिंह ने बताया की हाईकोर्ट प्रशासन को ई मेल के जरिए बम की धमकी दी गई है. इसके बाद उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई है, फिलहाल सभी को बाहर निकालकर तलाशी ली जा रही है.

सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है. वहीं पुलिस की तकनीकी टीम ईमेल भेजे जाने वाली सिस्टम की आईपी एड्रेस से पता लगाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले 31 अक्टूबर को भी ईमेल भेजकर यहां बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी. हालांकि गहन जांच के बाद मौके पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला था. जानकारी के अनुसार अनजान मेल आईडी से हाईकोर्ट प्रशासन के मेल आईडी पर यह धमकी भरा ई-मेल किया गया है. यह पहली बार नहीं है जब अदालत में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई हो, हाल ही में दो बार शहर की निचली अदालत में भी बम रखे जाने की सूचना ई-मेल पर भेजी गई थी. इसके अलावा आए दिन शहर के विभिन्न स्कूलों में बम होने के धमकी भरे मेल आते रहे हैं.

दो दिन पहले कलेक्ट्रेट में मिली थी बम की धमकी : जयपुर में बुधवार को कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. इसके बाद कलेक्टेट परिसर में चप्पे-चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया गया. हर कमरे को डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी ली. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली. जिला कलेक्टर कोर्ट कार्यालय की ईमेल आईडी पर बम की धमकी मिली थी. इसके बाद बनीपार्क थाना पुलिस, एटीएस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया था.

पहले भी कई बार मिली धमकी : इससे पहले भी कोर्ट परिसर, हाईकोर्ट परिसर, निजी अस्पताल और स्कूल परिसर, सवाई मानसिंह स्टेडियम और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की घटनाएं हुई हैं. हालांकि, ज्यादातर मामलों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल किया गया. इसके चलते पुलिस धमकी देने वाले की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई. फिलहाल, ऐसे किसी भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है. जिसमें ईमेल के जरिए जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई. जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कई बार बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी.

BOMB THREAT TO HIGH COURT
राजस्थान हाईकोर्ट
हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
BOMB THREAT

