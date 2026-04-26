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जैसलमेर : ओरण क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, विशेषज्ञ समिति से मांगी 20 मई तक रिपोर्ट

जैसलमेर: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र स्थित बईया गांव में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. करीब 2587 बीघा भूमि पर हो रही कटाई प्रक्रिया को लेकर अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा.

विशेषज्ञ समिति 20 मई तक देगी रिपोर्ट: न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेषज्ञ समिति का गठन किया. समिति को मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए. अदालत ने समिति को 20 मई 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा, तब तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए.

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सरकार का ओरण से इनकार: मामले में राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संबंधित खसरा नंबर 386 की भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ओरण श्रेणी में दर्ज नहीं है. सरकार का तर्क है कि इसी आधार पर सौर ऊर्जा परियोजना की प्रक्रिया नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है. इसमें कोई अनियमितता नहीं है.

कंपनी का पक्ष-पर्यावरणीय शर्तों का पालन: निजी सौर ऊर्जा कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि परियोजना भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. कंपनी ने दावा किया कि वह वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सभी आवश्यक शर्तों का पालन कर रही है. परियोजना पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संचालित की जाएगी.