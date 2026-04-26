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जैसलमेर : ओरण क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, विशेषज्ञ समिति से मांगी 20 मई तक रिपोर्ट

2587 बीघा से जुड़े मामले पर अदालत ने माना, जैसलमेर जैसे इलाके में बड़ी संख्या में पेड़ों की मौजूदगी पर्यावरण संतुलन के लिए अहम है.

Rajasthan High Court, Jodhpur
राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 3:07 PM IST

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जैसलमेर: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र स्थित बईया गांव में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. करीब 2587 बीघा भूमि पर हो रही कटाई प्रक्रिया को लेकर अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा.

विशेषज्ञ समिति 20 मई तक देगी रिपोर्ट: न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेषज्ञ समिति का गठन किया. समिति को मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए. अदालत ने समिति को 20 मई 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा, तब तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए.

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सरकार का ओरण से इनकार: मामले में राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संबंधित खसरा नंबर 386 की भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ओरण श्रेणी में दर्ज नहीं है. सरकार का तर्क है कि इसी आधार पर सौर ऊर्जा परियोजना की प्रक्रिया नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है. इसमें कोई अनियमितता नहीं है.

कंपनी का पक्ष-पर्यावरणीय शर्तों का पालन: निजी सौर ऊर्जा कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि परियोजना भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. कंपनी ने दावा किया कि वह वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सभी आवश्यक शर्तों का पालन कर रही है. परियोजना पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संचालित की जाएगी.

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याचिकाकर्ताओं का दावा- खतरे में हजारों पेड़ों का अस्तित्व: याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर पक्ष में कहा गया कि यह भूमि ऐतिहासिक रूप से 'रोहिड़ालराय मंदिर ओरण' के नाम से जानी जाती रही है. यहां खेजड़ी, जाल, रोहिड़ा सहित सेवण घास के साथ लगभग 6500 छोटे-बड़े पेड़ मौजूद हैं. साथ ही 'मां देढ़सर तालाब' क्षेत्र के वन्यजीवों और मवेशियों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है, जिसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध टीएन गोदावर्मन मामले का भी उल्लेख किया. इसमें पवित्र उपवनों और पर्यावरणीय क्षेत्रों के संरक्षण के निर्देश दिए गए थे. अदालत ने माना कि जैसलमेर जैसे शुष्क इलाके में बड़ी संख्या में पेड़ों की मौजूदगी पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

अगले आदेश तक यथास्थिति: अदालत ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने और अगले आदेश जारी तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की पेड़ कटाई नहीं की जा सकेगी. अब सभी की नजर 20 मई को पेश होने वाली रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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SOLAR PROJECT TO BE SET UP IN BAIYA
REPORT SOUGHT FROM COMMITTEE MAY 20
FELLING OF TREES ACROSS 2587 BIGHAS
STAY ON FELLING IN JAISALMER ORAN

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