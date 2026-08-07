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एक ही जमीन पर 4 स्कूल की फर्जी मान्यता का मामला; हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 50 हजार का हर्जाना

लखनऊ: ​न्यायालय के आदेशों के प्रति प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है. एक जनहित याचिका पर 7 महीने बीत जाने के बाद भी अनुपालन रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने राज्य सरकार पर 50,000 का हर्जाना लगा दिया है. ​अदालत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यह जुर्माना राशि अगली सुनवाई से पूर्व हर हाल में जमा की जाए. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने वाली समिति के अध्यक्ष/विशेष सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया है.



​ जस्टिस राजन रॉय व जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ का कड़ा रुख: ​यह तल्ख टिप्पणी और दंडात्मक आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

​याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष गंभीर आरोप लगाया था कि सुल्तानपुर जिले के लंभुआ क्षेत्र में एक ही जमीन के टुकड़े भूखंड पर फर्जी तरीके से कागजों में 4 अलग-अलग विद्यालय संचालित दिखाकर मान्यता हासिल कर ली गई है.



​16 दिसंबर 2025 का आदेश ताक पर, कोर्ट ने लगाई फटकार: ​खंडपीठ ने मामले के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि अदालत ने 16 दिसंबर 2025 को ही राज्य सरकार को फर्जी मान्यता के इस पूरे प्रकरण की जांच कर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. ​हालांकि, 7 महीने का लंबा समय गुजर जाने के बावजूद सरकारी अमले ने न तो जांच रिपोर्ट दाखिल की और न ही आदेश का अनुपालन किया. सरकार के इस ढुलमूल रवैये को अदालती आदेश की तौहीन मानते हुए पीठ ने 50,000 का जुर्माना ठोका और संबंधित विशेष सचिव को 7 सितंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर खुद पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं.