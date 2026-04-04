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एक कोर्ट में बीमारी का बहाना, दूसरे में हाजिर...हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 20 हजार रुपये का हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. वकील बीमारी का बहाना बनाकर एक कोर्ट में पेश नहीं हुई, जबकि दूसरी कोर्ट में हाजिर रहा. कोर्ट ने गुमराह करने की कोशिश मानते हुए इसे गंभीरता से लिया और जुर्माना लगाया. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज मुकदमे की एक अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित वकील ने न केवल बीमारी का गलत बहाना बनाया, बल्कि यह भी नहीं बताया कि याचियों को पहले ही एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील का आचरण यह दर्शाता है कि उन्होंने न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया, जो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है. वकील होने के नाते यह उनका कर्तव्य है कि वह सही तथ्यों के साथ न्यायालय की सहायता करें ताकि कोर्ट का बहुमूल्य समय बचाया जा सके. अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने वालों का कहना था कि उनके व शिकायतकर्ता के बीच कई विवाद चल रहे हैं और दुर्भावना के कारण नया मामला दर्ज कराया गया.