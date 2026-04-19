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दो बड़े मामले: HC ने सिविल मामलों में FIR दर्ज करने को माना गलत, शतरंज एसोसिएशन के चुनाव पर दखल से इनकार

अदालत ने कहा कि डीजीपी इस मामले में सर्कुलर की पालना नहीं होने के कारणों का पता लगाएं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 10:34 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आपसी लेनदेन, जमीन जायदाद विवाद, वाणिज्यिक विवाद सहित अन्य सिविल मामलों में एफआईआर दर्ज करने को गलत माना है. कोर्ट ने डीजीपी के सर्कुलर की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकार के उल्लंघन की पुनरावृति रोकने के लिए नए सिरे से निर्देश जारी करें. जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की बैंच ने यह निर्देश धर्मेन्द्र ठक्कर व अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि डीजीपी इस मामले में सर्कुलर की पालना नहीं होने के कारणों का पता लगाएं और जिस अधिकारी द्वारा लापरवाही की गई है, उसकी पहचान करें. हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल नेचर के केस में एफआईआर तब तक दर्ज नही की जा सकती है, जब तक उसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है. वहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है. ऐसे में हम डीजीपी को निर्देश देते है कि वह अपने सर्कुलर की पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालना करवाए और इस प्रकार के उल्लंघनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नए निर्देश और जरूरी उपाय करने पर भी विचार करे.

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दरअसल, इस मामले में टोंक जिले के निवाई थाना पुलिस ने दो पक्षों में कमर्शियल विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज की थी. एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि उसने दूसरे पक्ष को माल बेचा था. जिसके पेटे दूसरे पक्ष ने 18 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया. आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि यह पूरी तरह से सिविल नेचर का मामला है, लेकिन पुलिस इसे आपराधिक रंग देते हुए गिरफ्तारी का दवाब बना रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग आदेशों और डीजीपी के 10 जून 2025 के सर्कुलर में साफ निर्देशित है कि सिविल नेचर के मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी. वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले संबंधित पुलिस अधीक्षक से लिखित में अनुमति लेनी होगी, लेकिन इस मामले में निर्देशों की पालना नहीं की गई है.

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शतरंज एसोसिएशन के चुनाव पर दखल से इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शतरंज एसोसिएशन के चुनाव से संबंधित विवाद पर दखल से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी व एसोसिएशन के नए पदाधिकारी के भाई होने के आधार पर चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है, जबकि इस तरह के मामले पर याचिका दायर ही नहीं की जा सकती. इसके लिए वैकल्पिक कानूनी प्रावधान उपलब्ध है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने राजस्थान शतरंज एसोसिएशन की अपील को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया. एसोसिएशन के 4 मार्च को हाने वाले चुनाव पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रोक लगा थी और सहकारिता रजिस्ट्रार से प्रशासक लगाने को कहा गया था.

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अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि एसोसिएशन राज्य स्तरीय खेल संघ है और 4 मार्च को हुए चुनाव में अपीलार्थी को सचिव चुना जा चुका है. वहीं पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले पक्षकार को हाईकोर्ट आने का अधिकार ही नहीं था. साधारण सभा में हुए चुनाव के आधार पर अपीलार्थी ने पदभार भी संभाल लिया. इसके विपरीत एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले पक्षकार की ओर से खंडपीठ में कहा गया कि अपीलार्थी को इस मामले में अपील दायर करने का अधिकार ही नहीं था.

अपीलार्थी का भाई चुनाव अधिकारी होने के कारण चुनाव की निष्पक्षता भी नहीं रही. इस पर अदालत ने कहा कि भाई के चुनाव अधिकारी होने का मुद्दा याचिका के माध्यम से अदालत में नहीं लाया जा सकता. इस मामले में हाईकोर्ट कोई तथ्यों की जांच करने वाला कोर्ट नहीं है. इस मामले से जुड़े तथ्य आधारित विवादों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती. इसके अलावा जिस पर आरोप लगाए गए है, कोर्ट उसका भी पक्ष सुनने को बाध्य है. ऐसे में एकलपीठ ने न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश दिया, जो खारिज करने योग्य है.

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