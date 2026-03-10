ETV Bharat / state

हाईकोर्ट: 60 दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वत: जमानत का अधिकार नहीं, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वत: लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है. साथ ही अदालत ने एक मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए. साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा कि वे ऐसे मामलों को निश्चित अवधि में तय करने का प्रयास करें. वहीं अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कहा, यदि सरकारी अधिकारी ने पदीय कर्तव्यों के तहत कार्रवाई की तो उस पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चला सकते. अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी. वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है. गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के साठ दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीड़ित को प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर करीब 82 लाख रुपए की ठगी की है. उसके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं. धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता. अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है. इस पर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी और प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए. पढ़ें: दो प्रकरणों में हाईकोर्ट की तल्खी: एक-दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी ना डालें...ऑफिशियल और ह्यूमन ड्यूटी के बीच संतुलन रखें अधिकारी