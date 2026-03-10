हाईकोर्ट: 60 दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वत: जमानत का अधिकार नहीं, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं
हाईकोर्ट ने कहा, न्यायिक अधिकारी तय अवधि में निस्तारण का करें प्रयास. अन्य मामले में सरकारी कर्मचारी पर मुकदमे के लिए अनुमति की जरूरत बताई.
Published : March 10, 2026 at 9:13 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वत: लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है. साथ ही अदालत ने एक मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए. साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा कि वे ऐसे मामलों को निश्चित अवधि में तय करने का प्रयास करें. वहीं अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कहा, यदि सरकारी अधिकारी ने पदीय कर्तव्यों के तहत कार्रवाई की तो उस पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चला सकते.
अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी. वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है. गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के साठ दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीड़ित को प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर करीब 82 लाख रुपए की ठगी की है. उसके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं. धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता. अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है. इस पर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी और प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए.
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं : एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने फिर कहा कि यदि किसी सरकारी अधिकारी ने पदीय कर्तव्यों के तहत कोई कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है. साथ ही अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से लिया प्रसंज्ञान आदेश रद्द कर दिया.
जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता की आपराधिक याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता विजय शर्मा ने मार्च 2002 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उसमें कहा कि सुबह लगभग पांच दर्जन लोग उसके परिसर में घुसे और दीवार और गेट तोड़ दिया. यह कार्रवाई तत्कालीन अधिकारी के निर्देश पर हुई. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन एफआर लगा दी. इसके खिलाफ दायर प्रोटेस्ट पिटीशन पर अदालत ने 10 फरवरी, 2010 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया. इसके खिलाफ दायर रिवीजन पर कोर्ट ने यह आदेश बहाल रखा. इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर की थी. जेडीए में प्रवर्तन अधिकारी होने के कारण उन्हें इसका अधिकार था. ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है. इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि घटना के तथ्यों को देखते हुए ही निचली अदालत ने प्रसंज्ञान लिया था. ऐसे में निचली अदालत का आदेश सही है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रसंज्ञान आदेश रद्द कर दिया.
