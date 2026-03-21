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हाईकोर्ट से बिंदुखत्ता की लाखों की आबादी को लगा झटका, राजस्व गांव बनाने को लेकर जनहित याचिका निस्तारित

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद बिंदुखत्तावासियों और याचिकाकर्ता को झटका लगा है. नैनीताल के बेहद चर्चित बिंदुखत्ता वन ग्राम मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत: गौर हो कि हाईकोर्ट से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग पर बड़ा झटका लगा है. मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है. मामले की सुनवाई मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार वर्ष 2009 और 2024 में लगभग पांच लाख की आबादी वाले बिंदुखत्ता वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की सार्वजनिक घोषणा कर चुकी है. यहां तक कि विधानसभा से भी बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है.

राजस्व गांव घोषित किए जाने की मांग: याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार हरिद्वार जिले की दो वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दे चुकी है, जबकि बिंदुखत्ता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे यहां के 12 गांवों के लाखों ग्रामीण अपने हक हुकुक और अधिकारों से वंचित हैं. दूसरी ओर, प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से 4 दिसंबर, 2006 को नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिलों में वन भूमि के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए कहा कि अदालत के समक्ष कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाली किसी भी वन भूमि के हस्तांतरण दिए जाने के संबंध में प्रतिबंध वापस ले लिया गया है. इसलिये अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है.