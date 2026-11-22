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हल्द्वानी हनीट्रैप और ठगी मामला: आरोपी महिला को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी दंपती से कथित हनीट्रैप, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों रुपये की ठगी व अवैध वसूली के मामले में सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद आरोपी महिला को हाईकोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने आरोपी महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही, राज्य सरकार को मामले में निर्देश प्राप्त कर बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है.

हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग करने के चर्चित मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट से आरोपी महिला को बड़ी अंतरिम राहत मिली है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे प्रकरण में जवाब तलब किया है.