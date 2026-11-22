हल्द्वानी हनीट्रैप और ठगी मामला: आरोपी महिला को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
बुजुर्ग कारोबारी से हनीट्रैप और करोड़ों की ठगी मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को बड़ी राहत दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 8:18 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी दंपती से कथित हनीट्रैप, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों रुपये की ठगी व अवैध वसूली के मामले में सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद आरोपी महिला को हाईकोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने आरोपी महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही, राज्य सरकार को मामले में निर्देश प्राप्त कर बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है.
हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी को हनीट्रैप के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग करने के चर्चित मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट से आरोपी महिला को बड़ी अंतरिम राहत मिली है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे प्रकरण में जवाब तलब किया है.
मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी एक बुजुर्ग कारोबारी ने एक महिला समेत छह लोगों पर हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और करोड़ों रुपये की अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. कारोबारी का आरोप है कि फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे मोटी रकम वसूली गई और उसकी संपत्ति भी हड़प ली गई. पीड़ित ने इस संबंध में एसएसपी नैनीताल को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई थी.
इसी मामले में दर्ज एफआईआर (FIR) को चुनौती देते हुए महिला की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से एफआईआर के तथ्यों को अदालत के सामने रखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया.
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