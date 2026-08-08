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अधिवक्ता मो. मतलूब के साथ मस्जिद में मारपीट मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस को दिया ये आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद मल्लीताल में एक पक्ष द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब व उनके भाई के साथ की गई मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अधिवक्ता मो. मतलूब द्वारा सुरक्षा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने व याची को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान जांच अधिकारी व मल्लीताल के एसएसआई दिनेश जोशी भी हाईकोर्ट में मौजूद थे. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई.

हाईकोर्ट के वकील के साथ हुई मारपीट पर सुनवाई: अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब ने थाना मल्लीताल (नैनीताल) में दी गई तहरीर व हाईकोर्ट में दायर सुरक्षा याचिका में कहा है कि मल्लीताल की जामा मस्जिद परिसर में 5 अगस्त की शाम मगरिब की नमाज के बाद जब वे अपने 12-15 सहयोगियों के साथ कुरान की तालीम कर रहे थे, तब दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में उन्हें व उनके भाई को गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है.

ये हैं दोनों पक्ष: इस पक्ष में हाईकोर्ट अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब, उनके भाई महफूज, मुफ्ती अब्दुल खालिक (साबिक इमाम जामा मस्जिद नैनीताल) और उनके साथ जुड़े स्थानीय समर्थक शामिल हैं. दूसरा गुट आरोपी पक्ष है, इसमें अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारियों और निजामुद्दीन मरकज (मौलाना साद) विचारधारा से जुड़े शाहनवाज, सैफुल्लाह, जोहेब, मोनिश, दिलशाद वसी तथा तल्लीताल क्षेत्र के उनके अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं.