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अधिवक्ता मो. मतलूब के साथ मस्जिद में मारपीट मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस को दिया ये आदेश

अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें व उनके भाई को गंभीर चोटें आई हैं

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नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 12:09 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद मल्लीताल में एक पक्ष द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब व उनके भाई के साथ की गई मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अधिवक्ता मो. मतलूब द्वारा सुरक्षा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने व याची को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान जांच अधिकारी व मल्लीताल के एसएसआई दिनेश जोशी भी हाईकोर्ट में मौजूद थे. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई.

हाईकोर्ट के वकील के साथ हुई मारपीट पर सुनवाई: अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब ने थाना मल्लीताल (नैनीताल) में दी गई तहरीर व हाईकोर्ट में दायर सुरक्षा याचिका में कहा है कि मल्लीताल की जामा मस्जिद परिसर में 5 अगस्त की शाम मगरिब की नमाज के बाद जब वे अपने 12-15 सहयोगियों के साथ कुरान की तालीम कर रहे थे, तब दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी. इस घटना में उन्हें व उनके भाई को गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है.

ये हैं दोनों पक्ष: इस पक्ष में हाईकोर्ट अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब, उनके भाई महफूज, मुफ्ती अब्दुल खालिक (साबिक इमाम जामा मस्जिद नैनीताल) और उनके साथ जुड़े स्थानीय समर्थक शामिल हैं. दूसरा गुट आरोपी पक्ष है, इसमें अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारियों और निजामुद्दीन मरकज (मौलाना साद) विचारधारा से जुड़े शाहनवाज, सैफुल्लाह, जोहेब, मोनिश, दिलशाद वसी तथा तल्लीताल क्षेत्र के उनके अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं.

पीड़ित पक्ष का आरोप: मो. मतलूब का आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी नैनीताल बिना किसी वैध पंजीकरण और वक्फ बोर्ड की मान्यता के गैर-कानूनी तरीके से संचालित हो रही है. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर इस कमेटी के वित्तीय गबन और अवैध संचालन को बेनकाब किया था. इसके अलावा, हाल ही में वक्फ बोर्ड में 2 लाख रुपये देकर बैकडोर से फर्जी पंजीकरण कराने के प्रयास को भी उन्होंने नाकाम कर दिया था, जिससे आरोपी पक्ष उनसे गहरी रंजिश रखने लगा था.

दोनों पक्षों में धार्मिक और वैचारिक मतभेद भी हैं: मामले का दूसरा पहलू धार्मिक और वैचारिक मतभेद से भी जुड़ा हुआ है. अधिवक्ता मतलूब दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी फतवे के आधार पर निजामुद्दीन मरकज की गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. 20 जुलाई 2026 को दिल्ली से आई एक जमात के साथ मस्जिद में हुई बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी. मतलूब का आरोप है कि इसी वैचारिक व वित्तीय रंजिश के तहत 5 अगस्त को जोहेब और मोनिश के बुलाने पर पहुंचे शाहनवाज व सैफुल्लाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाल खींचकर लात-घूसों और डंडों से जानलेवा हमला किया.

अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब ने सुरक्षा मांगते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की: उन्होंने शिकायत की है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने अधिवक्ता मतलूब का करियर और सामाजिक जीवन तबाह करने के लिए उन्हें झूठे पॉक्सो केस में फंसाने की सरेआम धमकी भी दी. पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं (117, 299/302, 351, 191/196, 61, 126) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और मस्जिद में सुरक्षित नमाज अदा करने हेतु पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग की है. मो. मतलूब की ओर से हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत पैरवी कर रहे थे.
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