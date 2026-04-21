ETV Bharat / state

नैनीताल शराब दुकान मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एक क्लिक में जानिये क्या हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल कालाढूंगी मार्ग के घटगड़ में खुली मदिरा की दुकान और दुकान स्वामी को सुरक्षा दिलाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को भी जारी रखी है.

आज हुई सुनवाई पर आबकारी आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उन्होंने कहा मदिरा की दुकान को विस्थापित करने जिला अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है. विरोध के बाद दुकान मंगोली से घटगड़ कर दी गयी है. जिसपर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि नियत कर दी.

मामले के अनुसार बलवंत सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने उन्हें खुदरा मदिरा बेचे जाने का लाइसेंस नैनीताल कालाढूंगी मार्ग के मंगोली में दिया गया था. क्षेत्रवासियो के घोर विरोध के बाद उसे इसी मार्ग में आगे घटगड़ में खोली है. अब वहां पर भी लोग उन्हें यह व्यवसाय नहीं करने दे रहे हैं. उनके दुकान के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. जिससे न केवल उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है बल्कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की आंशका बनी हुई है. उनको और उनकी दुकान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस दिलाई जाये. याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री का लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को दिया गया है. लिहाजा सरकार को ही उन्हें संरक्षण प्रदान करें.