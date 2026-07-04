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राजभवन में रोके गए विधेयकों पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आरक्षण बढ़ाने समेत नाम बदलने को लेकर पास हुए थे विधेयक

बिलासपुर : हाईकोर्ट में 3 साल बाद राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पास हुए विधेयकों को रोकने वाली लंबित याचिका पर सुनवाई हुई. 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा जिस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी,उस समय राज्यपाल ने सरकार के पास किए हुए विधेयक को रोका था. तब छत्तीसगढ़ की सरकार ने पास किए गए विधेयकों को रोकने के खिलाफ और आदिवासी कार्यकर्ता संत कुमार नेताम ने विधेयकों को विशेष कर राज्य में आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक को रोकने के खिलाफ ये याचिका दायर की थी.

याचिका वापस लेने के लिए मांगा गया समय

मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई. इस दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा, कि राज्य सरकार यह याचिका वापस लेना चाहती है. इसके लिए विधिवत आवेदन देने के लिए उसे समय चाहिए. वहीं दूसरी ओर संत कुमार नेताम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार किसी भी विधेयक जो विधानसभा से पास हो गया है उसे राज्यपाल बिना निर्णय के लंबे समय तक रोक नहीं सकते. इसलिए वे अपनी याचिका को वापस नहीं ले रहे हैं और पास विधेयकों पर निर्णय चाहते हैं.

विधेयक में आरक्षण वृद्धि की मंजूरी की है मांग

गौरतलब है कि संत कुमार नेताम ने अपनी याचिका में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित उस विधेयक को जिसमें आरक्षण में वृद्धि की गई है विशेष रूप से मंजूरी की मांग की है. सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने राज्य सरकार को याचिका वापस लेने के लिए विधिवत आवेदन देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी. वहीं नेताम के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की प्रति प्रस्तुत करने की बात कही गई है.





सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिया था दखल