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राजभवन में रोके गए विधेयकों पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आरक्षण बढ़ाने समेत नाम बदलने को लेकर पास हुए थे विधेयक

बिलासपुर हाईकोर्ट में विधानसभा में पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोके जाने को लेकर सुनवाई हुई.

hearing on bills stalled at Raj Bhavan
राजभवन में रोके गए विधेयकों पर हाईकोर्ट में सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 4, 2026 at 12:12 PM IST

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बिलासपुर : हाईकोर्ट में 3 साल बाद राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पास हुए विधेयकों को रोकने वाली लंबित याचिका पर सुनवाई हुई. 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा जिस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी,उस समय राज्यपाल ने सरकार के पास किए हुए विधेयक को रोका था. तब छत्तीसगढ़ की सरकार ने पास किए गए विधेयकों को रोकने के खिलाफ और आदिवासी कार्यकर्ता संत कुमार नेताम ने विधेयकों को विशेष कर राज्य में आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक को रोकने के खिलाफ ये याचिका दायर की थी.

याचिका वापस लेने के लिए मांगा गया समय

मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई. इस दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा, कि राज्य सरकार यह याचिका वापस लेना चाहती है. इसके लिए विधिवत आवेदन देने के लिए उसे समय चाहिए. वहीं दूसरी ओर संत कुमार नेताम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार किसी भी विधेयक जो विधानसभा से पास हो गया है उसे राज्यपाल बिना निर्णय के लंबे समय तक रोक नहीं सकते. इसलिए वे अपनी याचिका को वापस नहीं ले रहे हैं और पास विधेयकों पर निर्णय चाहते हैं.

विधेयक में आरक्षण वृद्धि की मंजूरी की है मांग

गौरतलब है कि संत कुमार नेताम ने अपनी याचिका में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित उस विधेयक को जिसमें आरक्षण में वृद्धि की गई है विशेष रूप से मंजूरी की मांग की है. सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने राज्य सरकार को याचिका वापस लेने के लिए विधिवत आवेदन देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी. वहीं नेताम के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की प्रति प्रस्तुत करने की बात कही गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिया था दखल

आपको बता दें कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस की सरकार के समय पारित कई विधेयक जिनमें एक विधेयक में कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चंदूलाल चंद्राकार विश्वविद्यालय करना भी शामिल था इसे राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी. ऐसे मामले कई अन्य राज्यों में भी हुए थे तब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मसले को अपने हाथ में लिया था और पिछले साल सितंबर में हुई लंबी सुनवाई के बाद जो फैसला आया है उसके अनुसार याचिकाकर्ताओं का पक्ष मजबूत हुआ है कि राज्यपाल विधानसभा से पास विधेयक को असीमित काल के लिए नहीं रोक सकते बल्कि उस पर कोई ना कोई फैसला उन्हें लेना ही होगा. जिसमें पुनः विधानसभा को विचारार्थ भेजना या राष्ट्रपति महोदय को विचारार्थ भेजना शामिल है.

राज्यपाल से मंजूरी क्यों है जरुरी

संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि वापस भेजे गए विधेयक को विधानसभा पुनः पास कर देती है तब राज्यपाल को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं होगा. संविधान पीठ ने किसी राज्य में लंबे समय बीत जाने के बाद भी पास विधेयकों पर कोई फैसला न होने पर पीड़ित पक्षों को याचिका लगाने की स्वतंत्रता दी है. गौरतलब है कि जब तक विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती तब तक वह कानून नहीं बन पाता. क्योंकि प्रजातंत्र में मूल शक्ति निर्वाचित व्यक्तियों के पास है,इसलिए विधानसभा से पारित विधेयक को मनमाने तरीके से रोका जाना गलत है.

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