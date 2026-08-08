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राजेश सूरी मौत मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, दो हफ्ते में जवाब पेश करेगी CBI, जानिये पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने देहरादून के चर्चित भूमि घोटालों को उजागर करने वाले दिवंगत अधिवक्ता राजेश सूरी की संदिग्ध मौत और उनसे जुड़े अन्य मामलों पर एक साथ सुनवाई की. अदालत ने सीबीआई के अधिवक्ता को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय की है.

दिवंगत अधिवक्ता की बहन रीता सूरी और उनके भाई द्वारा दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि दौलत राम ट्रस्ट की 700 बीघा जमीन, बलबीर रोड जज क्वार्टर, स्टाम्प घोटाले और एमडीडीए से जुड़े फर्जीवाड़ों की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए. याचिकर्ताओं का कहना है कि राज्य की जांच एजेंसियां बड़े भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही हैं.

​याचिका में आरोप लगाया गया है कि नैनीताल हाईकोर्ट से पैरवी कर देहरादून लौटते समय ट्रेन में राजेश सूरी को जहर देकर मार दिया गया था. जिसकी गुत्थी आज तक अनसुलझी है. रीता सूरी ने अदालत को अवगत कराया कि भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाने के कारण अब उनके और उनके परिवार के जान-माल को गंभीर खतरा बना हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश पर उन्हें मिली सुरक्षा को राज्य सरकार वापस लेना चाहती है, जबकि उन्हें सुरक्षा में तैनात गनर से ही धमकियां मिल रही हैं. जिसके ऑडियो-वीडियो साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं. इन्हीं आधारों पर उन्होंने सभी मामलों की उच्चस्तरीय सीबीआई जांच और सुरक्षा की गुहार लगाई है.

वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के थाना खानपुर से संबंधित हत्या के आरोपी रोबिन पुत्र कमल वीर की दूसरी जमानत याचिका को निरस्त कर दी है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच त्रुटिपूर्ण थी. जिसके बाद मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था. आरोपी रोबिन 13 दिसंबर 2024 से लगातार जेल में बंद है. उस पर अपने साथियों अक्षय व अंकित के साथ मिलकर लूट के इरादे से डोईवाला निवासी रामशंकर की हत्या कर शव गड्ढे में दबाने का आरोप है.