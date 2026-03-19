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IPS नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी डेपुटेशन मामला, केंद्र को देना होगा शपथ पत्र, जानिये वजह

डेपुटेशन मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में केंद्र को शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

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नैनीताल हाईकोर्ट न्यूज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 2:44 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तराखंड में आईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग व अरुण मोहन जोशी को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन डीआईजी पद पर भेजने के आदेश को चुनौती देती दो आईपीएस अधिकारियों के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार से सोमवार 23 मार्च तक शपथपत्र पेश करने को कहा है.

सुनवाई पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उनकी प्रति नियुक्ति होने के बाद उनके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा. उनको अभी जो वेतन राज्य में मिल रहा है वह केंद्र में भी मिलेगा. जिस पर कोर्ट ने इस आशय का शपथ पत्र सोमवार 23 मार्च तक कोर्ट में पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार 2005 की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में उप महानिरीक्षक व 2006 के आईपीएस व आईजी.स्तर के अधिकारी अरुण मोहन जोशी को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ में डीआईजी बनाया गया है. इस आशय का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से 5 मार्च 2026 को जारी हुए थे.

इस आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने 6 मार्च 2026 को इन अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का आदेश पारित किया था. जिसे इन अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से सवाल किया कि कितने पदों पर इस रैंक के कर्मचारियों को डेपुटेशन पर भेजा जाना है. मामले की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने केंद्र सरकार से सोमवार तक शपथपत्र पेश करने को कहा है. इसके लिए केंद्र सरकार से सोमवार 23 मार्च तक का समय दिया गया है.

पढे़ं- आईपीएस नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी के डेपुटेशन मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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