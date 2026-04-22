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द्रोण सागर लेक अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के द्रोण सागर डैम की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण व यहां स्थित ऐतिहासिक मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का दुरुपयोग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ राज्य सरकार से चार सप्ताह में विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह की तिथि नियत की है.

सुनवाई पर राज्य सरकार ने पूर्व के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसमें कहा गया कि अतिक्रमण की जांच के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच की गई. यहां कोई अतिक्रमण नही पाया गया, लेकिन इसका विरोध करते हुए पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि वहां पर अतिक्रमण हुआ है. जिसके फोटोग्राफ शपथ पत्र के माध्यम से पेश किये गये हैं. जिस पर कोर्ट ने सरकार से एक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार काशीपुर निवासी चक्रेश कुमार जैन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर स्थित ऐतिहासिक द्रोण सागर लेक में अतिक्रमण के साथ अनैतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. इस स्थान का महाभारत काल से जुड़ाव माना जाता है. माना जाता है कि पांडवों ने अपने गुरू द्रोणाचार्य के लिए इस लेक का निर्माण किया था. जिसके कारण इसका नाम द्रोण सागर पड़ा.