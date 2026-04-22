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द्रोण सागर लेक अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

द्रोण सागर लेक अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट न्यूज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 5:03 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के द्रोण सागर डैम की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण व यहां स्थित ऐतिहासिक मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का दुरुपयोग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ राज्य सरकार से चार सप्ताह में विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह की तिथि नियत की है.

सुनवाई पर राज्य सरकार ने पूर्व के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसमें कहा गया कि अतिक्रमण की जांच के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच की गई. यहां कोई अतिक्रमण नही पाया गया, लेकिन इसका विरोध करते हुए पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि वहां पर अतिक्रमण हुआ है. जिसके फोटोग्राफ शपथ पत्र के माध्यम से पेश किये गये हैं. जिस पर कोर्ट ने सरकार से एक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार काशीपुर निवासी चक्रेश कुमार जैन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर स्थित ऐतिहासिक द्रोण सागर लेक में अतिक्रमण के साथ अनैतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. इस स्थान का महाभारत काल से जुड़ाव माना जाता है. माना जाता है कि पांडवों ने अपने गुरू द्रोणाचार्य के लिए इस लेक का निर्माण किया था. जिसके कारण इसका नाम द्रोण सागर पड़ा.

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस लेक के चारों ओर 30 ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं. वर्ष 2018 में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इसे एएसआई के अधीन करने पर सहमति दी थी. वर्ष 2020 में ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी की ओर से लेक के संरक्षण के लिए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी है. कमेटी को यहां से होने वाली आय को पृथक से खाता खोल कर राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के निर्देश भी दिये गये. प्रशासन ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है. अब इसकी भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. इसलिए इसे अतिक्रमण मुक्त करवाया जाये.

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