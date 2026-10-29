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हरिद्वार मनसा देवी रोप-वे मामला: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुख्य सचिव को 3 महीने में कमेटी बनाकर मामला सुलझाने का आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हरिद्वार मनसा देवी रोप-वे के संचालन और रखरखाव को लेकर दायर याचिकाओं पर अहम सुनवाई की. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले की जांच और समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं.

गौर हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मनसा देवी रोप-वे का संचालन और रखरखाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले मे सुनवाई करते कार्यवाहक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से कहा हैं कि इसमें एक कमेटी गठित कर, और तीन महीने के भीतर प्रकरण के निस्तारण करने के आदेश दिए हैं.