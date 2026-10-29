हरिद्वार मनसा देवी रोप-वे मामला: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुख्य सचिव को 3 महीने में कमेटी बनाकर मामला सुलझाने का आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मनसा देवी रोपवे मामले में मुख्य सचिव को आदेशित किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 8:50 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हरिद्वार मनसा देवी रोप-वे के संचालन और रखरखाव को लेकर दायर याचिकाओं पर अहम सुनवाई की. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले की जांच और समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं.
गौर हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मनसा देवी रोप-वे का संचालन और रखरखाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले मे सुनवाई करते कार्यवाहक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से कहा हैं कि इसमें एक कमेटी गठित कर, और तीन महीने के भीतर प्रकरण के निस्तारण करने के आदेश दिए हैं.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड और उषा ब्रेको लिमिटेड और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता उषा ब्रेको लमिटेड और हरिद्वार नगर निगम की ओर से संचालित मनसा देवी रोप-वे प्रकरण के संचालन और रखरखाव को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी.
ऊषा ब्रेंको लिमिटेड की ओर से कहा गया कि हरिद्वार नगर निगम की ओर से रोप-वे का संचालन और रखरखाव ऐसे अनुभवहीन कंपनियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, जिन्हें रोप-वे संचालन का अनुभव नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वह वर्ष 1981 से इस रोप-वे का संचालन और रखरखाव करता आ रहा है. वर्ष 2024 में निगम ने उसे एक साल के लिए रोप-वे का संचालन दिया, लेकिन आगे इसे अनुभवहीन कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है. जिन्हे इसे संचालन और देखरेख करने का कोई अनुभव नहीं हैं.
अंत में खंडपीठ ने सभी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सरकार के मुख्य सचिव आनंद वर्धन को आदेश दिए हैं कि इस मामले में एक कमेटी का गठन करें और निविदा आमंत्रित के माध्यम से तीन महीने में प्रकरण का हल निकालें.
बता दें कि हरिद्वार में बिलवा पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी प्रतिष्ठित और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है. पूर्व में श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती थी. इस परेशानी को दूर करने के लिए यहां रोपवे सेवा का संचालन किया जाता है. रोपवे के संचालन से श्रद्धालुओं का सफर बेहद आसान हो गया है और श्रद्धालु चंद मिनटों में ही सुरक्षित तरीके से मंदिर परिसर तक पहुंचते हैं.
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