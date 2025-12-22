ETV Bharat / state

जागेश्वर मंदिर ट्रस्ट को लेकर HC में सुनवाई, पूर्व के आदेश के अनुपालन को लेकर सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जागेश्वर मंदिर के रखरखाव व उसकी देखरेख के लिए मंदिर समिति बनाए जाने के संबंध मे पूर्व में दिए गए आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 30 दिसंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई हेतु 30 दिसंबर की तिथि नियत की है.

जानिए क्या है पूरा मामला: मामले के अनुसार जागेश्वर निवासी रमेश चंद्र जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2013 मे उच्च न्यायालय ने जागेश्वर मंदिर के रखरखाव व अन्य के संबंध मे स्वतः संज्ञान लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था. जिसमें कहा गया था मंदिर की देखरेख के लिए एक कमेटी गठित हो, एक सदस्य सर्वे ऑफ इंडिया का हो, कमेटी में दस सदस्य स्थानीय हो. जिनमें से एक सदस्य को राज्यपाल महोदय मैनेजर नियुक्त करेंगे. बाकी सदस्य उस कमेटी के सदस्य रहेंगे.

मंदिर की हालात जस की तस बनी हुई है: लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो कमेटी का गठन हुआ न ही आदेश का अनुपालन. मंदिर की हालात जस की तस बनी हुई है. मंदिर की देखरेख नहीं हो पा रही है, मंदिर में चढ़ाए जाने वाला चढ़ावे का कोई रिकार्ड नहीं है. मंदिर के पुजारियों की अपनी अपनी मनमानी चल रही है. जब याचिकाकर्ता ने उनसे इसकी आरटीआई की प्रति मांगी गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम आरटीआई देने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम एक निजी संस्था हैं. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि पूर्व के आदेशों का अनुपालन कराया जाए और चढ़ावे व दान का ऑडिट करवाया जाए.