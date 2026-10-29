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हाईकोर्ट का अहम फैसला: एसएसबी डिप्टी कमांडेंट की पदोन्नति पर रोक नहीं, परिणाम लिफाफे में रहेगा बंद

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) रानीखेत में तैनात डिप्टी कमांडेंट (कम्युनिकेशन) हरीश चंद्र सिंह बिष्ट की याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सामान्यतः कानून के तहत चार्जशीट को अदालत में तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी न की गई हो जो इसके लिए सक्षम न हो, चूंकि याचिकाकर्ता ने जारी करने वाले अधिकारी की सक्षमता पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए अदालत ने चार्जशीट के पीछे कोई दुर्भावना होने के बिंदु पर विचार करने से इनकार कर दिया.

हालांकि, परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने एसएसबी के महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे 30 जून 2025 को जारी चार्जशीट के संबंध में चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरा करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अंतिम आदेश पारित करें. याचिकाकर्ता हरीश चंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी रिट याचिका में 30 जून 2025 को महानिरीक्षक (फ्रंटियर मुख्यालय, एसएसबी, रानीखेत) द्वारा जारी चार्जशीट और 11 जुलाई 2025 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी.