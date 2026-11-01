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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हल्द्वानी के संस्थान से संबद्धता के लिए फिलहाल नहीं वसूले जाएंगे 35 लाख रुपए, पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थित एक संस्थान में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों की संबद्धता (Affiliation) के लिए 35 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने के मामले में अंतरिम राहत दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक संस्थान से 14 दिसंबर 2016 के शासनादेश के आधार पर कोई सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

हल्द्वानी के लामाचौड़ में स्थित एक शिक्षण संस्थान को बीबीए और बीसीए कोर्सेज की संबद्धता के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने से हाईकोर्ट ने फिलहाल छूट दे दी है. जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली अदालती कार्यवाही तक 14 दिसंबर 2016 के सरकारी आदेश (शासनादेश) के तहत कॉलेज से कोई धनराशि नहीं ली जाएगी, और इसके साथ ही कोर्ट ने विरोधी पक्षों को छह हफ्ते में अपना स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है.