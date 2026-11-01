हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हल्द्वानी के संस्थान से संबद्धता के लिए फिलहाल नहीं वसूले जाएंगे 35 लाख रुपए, पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एक संस्थान को अंतरिम राहत दी है. साथ ही कोर्स संबद्धता के लिए राशि वसूलने पर छूट दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2026 at 10:59 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थित एक संस्थान में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों की संबद्धता (Affiliation) के लिए 35 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने के मामले में अंतरिम राहत दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक संस्थान से 14 दिसंबर 2016 के शासनादेश के आधार पर कोई सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.
हल्द्वानी के लामाचौड़ में स्थित एक शिक्षण संस्थान को बीबीए और बीसीए कोर्सेज की संबद्धता के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने से हाईकोर्ट ने फिलहाल छूट दे दी है. जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगली अदालती कार्यवाही तक 14 दिसंबर 2016 के सरकारी आदेश (शासनादेश) के तहत कॉलेज से कोई धनराशि नहीं ली जाएगी, और इसके साथ ही कोर्ट ने विरोधी पक्षों को छह हफ्ते में अपना स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है.
मामला कुमाऊं शिक्षा नगर (Miet Kumaun Shiksha Nagar) की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है. संस्थान ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 7 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों की संबद्धता के लिए 35 लाख रुपये की सुरक्षा धनराशि जमा कराने को कहा गया था. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि विश्वविद्यालय की यह मांग मनमानी है और यूजीसी विनियमों के प्रावधान 3.2.2 के विपरीत है.
याचिकाकर्ता का कहना था कि संस्थान एआईसीटीई से विनियमित है, इसलिए उससे अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग नहीं की जा सकती. इस फैसले के अनुसार 14 दिसंबर 2016 का शासनादेश ही उन संस्थाओं पर लागू होगा, जो कि किसी कानून या अन्य नियामक व्यवस्था के तहत विनियमित नहीं हैं. मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा. साथ ही अगली सुनवाई तक उक्त शासनादेश के आधार पर याचिकाकर्ता संस्थान से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेने के निर्देश दिए. अदालत ने स्टे एप्लीकेशन का भी निस्तारण कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को होगी.
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