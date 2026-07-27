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हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक व उसके परिवार का पिछले छः साल से आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर उत्पीड़न करने मामले में सुनवाई ना होने पर अहम आदेश दिया. हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को कोर्ट के आदेश का अनुपालन ना करने पर, उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 18 सितंबर की तिथि नियत की है.

अवमानना याचिका में कहा गया कि उनके द्वारा उत्पीड़न करने के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में 2019 मे शिकायत की गयी थी, लेकिन छः वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके खिलाफ उनके द्वारा उच्च न्यायालय में फरवरी 2026 में याचिका दायर की. कोर्ट ने उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए आयोग से कहा था कि उनकी शिकायत का निस्तारण दो माह के भीतर करें. लेकिन दो माह के बजाय कई माह बीत गए ना तो उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई हुई, ना ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया.