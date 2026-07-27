हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब, पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को अवमानना का नोटिस जा जारी किया है. 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 27, 2026 at 1:14 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक व उसके परिवार का पिछले छः साल से आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर उत्पीड़न करने मामले में सुनवाई ना होने पर अहम आदेश दिया. हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को कोर्ट के आदेश का अनुपालन ना करने पर, उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 18 सितंबर की तिथि नियत की है.
अवमानना याचिका में कहा गया कि उनके द्वारा उत्पीड़न करने के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में 2019 मे शिकायत की गयी थी, लेकिन छः वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके खिलाफ उनके द्वारा उच्च न्यायालय में फरवरी 2026 में याचिका दायर की. कोर्ट ने उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए आयोग से कहा था कि उनकी शिकायत का निस्तारण दो माह के भीतर करें. लेकिन दो माह के बजाय कई माह बीत गए ना तो उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई हुई, ना ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया.
न्याय पाने के लिए उन्हें फिर से न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी. मामले के अनुसार याचिकाकर्ता देव कुमार जैन राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिण्डकी में कार्यरत सहायक अधापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक है. उनके द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों में पंजीकृत छात्र छात्राओं के दाखिले में डबलिंग, वित्तीय अनियमितता और छात्रवृति के मामले में हुई अनियमितता के बारे में उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया. जांच सही पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विभागीय साठ-गांठ से उनका आर्थिक, मानसिक और समाजिक तौर पर उत्पीड़न करना प्रारम्भ किया गया. यही नहीं उनका वेतन भी रोक दिया गया. उत्पीड़न के खिलाफ साल 2019 में राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की. लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ. इसके खिलाफ उनके द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
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