हाईकोर्ट रविवार को करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई
याचिका में दावा किया कि लक्षिता राजोरा 13 मार्च की शाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास विजय नगर इलाके से लापता हैं .
Published : March 14, 2026 at 8:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस द्वारा दस सामाजिक कार्यकर्ताओं की अवैध हिरासत के आरोपों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर कल रविवार को सुनवाई करेगा. आज वकील शाहरुख आलम ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने 15 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया.
सागरिका राजोरा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया है. याचिका में राज्य और पुलिस अधिकारियों को सागरिका राजोरा की अपनी बहन लक्षिता राजोरा को तुरंत कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में दावा किया कि लक्षिता राजोरा 13 मार्च की शाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास विजय नगर इलाके से लापता हैं और उसका फोन भी बंद है.
याचिका में कहा गया है कि वो विजय नगर इलाके में एक छात्र संगठन के दफ्तर गई. 13 मार्च के शाम आठ बजे के बाद से लक्षिता राजोरा का मोबाइल फोन बंद है. याचिका में कहा गया है कि लक्षिता राजोरा छात्र संगठन के जिस दफ्तर में गई थी उस दफ्तर में मौजूद कई लोगों का शाम आठ बजे से कोई अता-पता नहीं है.
याचिका में आशंका जताई गई है कि लक्षिता राजोरा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उठा लिया है. याचिका में कहा गया है कि करीब आठ महीने पहले लक्षिता राजोरा और उसके साथियों को अवैध रुप से हिरासत में रखा गया था. उस दौरान उन्हें करीब एक हफ्ते तक अवैध रुप से हिरासत में प्रताड़ित किया गया था और एक हफ्ते बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था.
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