कुशीनगर की न्यायिक अधिकारी को ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों माना अनुशासनहीनता
न्यायिक अधिकारी को एक सप्ताह के लिए जेटीआरआई से संबद्ध किया जाए, जहां वह कानून के प्रयोग के बुनियादी मानदंडों को समझेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:09 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर की इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से संबद्ध करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का गत 18 मार्च का आदेश न्यायिक अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने अभियुक्तों की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है. मजिस्ट्रेट अदालत ने 25 सितंबर 2025 को नागा को दोषी ठहराया था. इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई. अपीलीय अदालत ने गत 18 मार्च को दोषसिद्धि बरकरार रखी और अपील खारिज कर दी. इसी दिन इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर ने दोषी की सजा 16 अप्रैल तक निलंबित कर दी, ताकि वह आगे अपील कर सके.
उस आदेश में खुद अपील खारिज होने का जिक्र था. जेल में बंद दोषी की ओर से अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने मामला कोर्ट के संज्ञान में लाया. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि मजिस्ट्रेट का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था क्योंकि अपील पहले खारिज हो चुकी थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएनएसएस की धारा 430(3) के तहत सजा निलंबित करने का अधिकार तब ट्रायल कोर्ट के पास होता है, जब वह संतुष्ट हो कि दोषी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करना चाहता है.
इसके बाद मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा गया. स्पष्टीकरण में न्यायिक अधिकारी ने स्वीकार किया कि सजा निलंबन का आदेश अपीलीय अदालत के फैसले की अवहेलना में हुआ. उन्होंने कहा कि संबंधित लिपिक ने मामले की फाइलें व दस्तावेज उनके सामने नहीं रखे, जिससे सहायता के अभाव में आदेश गलती से हो गया.
हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्पष्टीकरण अधिकारी की कानून की बुनियादी अवधारणा की समझ के अभाव को उजागर करता है. अधिकारी अपने करियर के शुरुआती चरण में है इसलिए उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई.
कोर्ट ने कहा कि उनके कौशल को बेहतर बनाना भी जरूरी है. साथ ही निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी को एक सप्ताह के लिए जेटीआरआई से संबद्ध किया जाए, जहां वह न्यायिक पदानुक्रम, अनुशासन और कानून के प्रयोग के बुनियादी मानदंडों को समझेंगी.
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