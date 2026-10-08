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कुशीनगर की न्यायिक अधिकारी को ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों माना अनुशासनहीनता

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर की इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से संबद्ध करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का गत 18 मार्च का आदेश न्यायिक अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने अभियुक्तों की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है. मजिस्ट्रेट अदालत ने 25 सितंबर 2025 को नागा को दोषी ठहराया था. इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई. अपीलीय अदालत ने गत 18 मार्च को दोषसिद्धि बरकरार रखी और अपील खारिज कर दी. इसी दिन इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर ने दोषी की सजा 16 अप्रैल तक निलंबित कर दी, ताकि वह आगे अपील कर सके.