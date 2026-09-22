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हाईकोर्ट ने लक्सर केस में गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक, जांच में सहयोग का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में सुनवाई कर अंतरिम रोक लगा दी है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 9:59 AM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली में दर्ज एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सचिन कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवेचना में पूरा सहयोग करने के आदेश दिए.

गौर हो कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुऐब अली ने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर लक्सर कोतवाली में 2 सितंबर 2026 को दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी. मुकदमा BNS की धारा 115(2), 190, 191(2), 191(3), 351(3), 352 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत दर्ज किया गया है.

अधिवक्ता शुऐब अली ने कोर्ट को बताया कि उनके पक्षकार निर्दोष हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है. उन्होंने बताया कि यह मामला क्रॉस एफआईआर का है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई हैं. शुऐब अली ने कहा कि एफआईआर दबाव बनाने के इरादे से दर्ज कराई गई है, जबकि याचिकाकर्ता खुद पीड़ित हैं, जिन पर विपक्षी के बेटे ने जानलेवा हमला किया था.

साथ ही SC/ST एक्ट की धाराएं विवेचना के दौरान ही हटा दी गई हैं, क्योंकि इसके तत्व साबित नहीं हुए. यह घटना अचानक हुई कहासुनी का परिणाम थी, कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी. राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता वीएस पाल ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि SC/ST एक्ट का आरोप जांच में हटाया जा चुका है.

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि घटना दोनों पक्षों के बीच अचानक हुई कहासुनी से उपजी लगती है. पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि घटना दोनों पक्षों के बीच अचानक हुई कहासुनी से उपजी प्रतीत होती है.

अदालत ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं आई है जो याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी पूर्व-नियोजित साजिश या सहमति को साबित करे, यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि दोनों पक्षों ने एक ही घटना को लेकर क्रॉस-एफआईआर दर्ज कराई हैं और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं.

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