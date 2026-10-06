ETV Bharat / state

ज्योलीकोट डायरिया मामला: हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा-विभागीय लापरवाही से बीमार हुए लोग

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: नैनीताल जिले के ज्योलीकोट और उसके आसपास के गांवों गांजा, वीरभट्टी, छीणा, बेलुवाखान तथा सरियाताल में दूषित पेयजल के कारण फैली जल जनित बीमारियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. नैनीताल के जिलाधिकारी (डीएम), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक और उत्तराखंड पेयजल निगम (कुमाऊं मंडल) के मुख्य अभियंता आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद संयुक्त पीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जल जनित रोगों का स्थायी समाधान करने के लिए एक नई एस.ओ.पी. (SOP) बनाई जाए और उसे पूरे प्रदेश में कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में किसी को कोई परेशानी न उठानी पड़े. हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग अशुद्ध जल पीने से बीमार हुए, वे जल संस्थान व अन्य विभागों की लापरवाही के कारण हुए. अगर समय-समय पर और हर सीजन के दौरान पानी के टैंकों की सफाई की जाती, तो यह मामला इतना बड़ा रूप नहीं लेता.