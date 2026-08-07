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​हाईकोर्ट ने लखनऊ के भरवारा ROB भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किया रद्द, दो सप्ताह में नई अधिसूचना जारी करने के कड़े निर्देश

कोर्ट ने दो सप्ताह में धारा-11 के तहत संशोधित अधिसूचना जारी कर अधिग्रहण प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है.

लखनऊ खंडपीठ का बड़ा फैसला.
लखनऊ खंडपीठ का बड़ा फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:23 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के पॉश इलाके गोमती नगर स्थित भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व में की गई भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां पाते हुए उसे रद्द कर दिया है. ​न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 2 सप्ताह के भीतर धारा-11 के तहत नई या संशोधित अधिसूचना जारी कर कानून के मुताबिक अधिग्रहण प्रक्रिया दोबारा शुरू करे.

​यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा दाखिल जनहित याचिका व अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सुनाया. ​सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि प्रशासन द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना में दावा किया गया था कि भूमि अधिग्रहण से किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा, जबकि सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट इसके बिल्कुल उलट थी.

इस बड़ी विसंगति के बावजूद बिना विचार किए अधिसूचना जारी कर दी गई, जो कानूनी मानकों पर खरी नहीं उतरती. ​अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा, ​भरवारा आरओबी का निर्माण राजधानी के यातायात को सुचारू बनाने और जनहित के लिए बेहद आवश्यक है. लेकिन, केवल परियोजना के महत्व को देखते हुए प्रभावित लोगों के संवैधानिक व विधिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

​हाईकोर्ट ने परियोजना को बिना वजह लटकने से बचाने के लिए सख्त समय-सीमा और निगरानी व्यवस्था भी तय की है. सरकार को 14 दिनों के भीतर धारा-11 के तहत नई या संशोधित अधिसूचना जारी करनी होगी. भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को 6 माह के भीतर हर हाल में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं. परियोजना की प्रगति और अधिग्रहण में पारदर्शिता पर लगातार नजर रखने के लिए हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज करने का भी आदेश दिया है.

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