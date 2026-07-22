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हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सरकार तीन सप्ताह में बताएं बीसलपुर से कितने जिलों को हो रहा पानी सप्लाई

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेयजल की किल्लत और जल संरक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में यह बताने को कहा कि बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है. कोर्ट ने पूछा कि बीसलपुर बांध के पानी का वितरण कितने जिलों में होना चाहिए. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा कि हर घर में पेयजल पहुंचाने की क्या स्थिति है.

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जल संरक्षण के मुद्दे पर पूर्व में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. राज्य सरकार ने कहा कि गत सुनवाई पर अदालत ने इस बिंदु पर सरकार से जानकारी मांगी थी. इसे पेश करने के लिए समय दिया जाए.

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