ETV Bharat / state

सीएम के मंच पर तोड़फोड़ और हंगामा मामले में कांग्रेस विधायक हरीश धामी को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक, मुकदमा रद्द

जौलजीबी मेले में इसी हंगामे के कारण हरीश धामी पर मुकदमा हुआ था ( File Photo- ETV Bharat )

कांग्रेस विधायक हरीश धामी को हाईकोर्ट से राहत: सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने उनके और कई अन्य लोगों के खिलाफ 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें पुलिस ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 का नोटिस दिए बिना चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है. इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए.